Toroman Kutlug:

Başarılı mı? Habere bakarmısınız. Türk milleti ile dalga mı geçiyorsunuz? Bu İsmail Amat9r liğinde dahi oynayamaz.

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340856: Başarılı tabi. iyi yada kötü top oynasın sonuçsa senin sülalen bı araya gelse alamıyacağı villayı almış. Ben buna başarı derim. sende kudur 0 0