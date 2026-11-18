Sosyal medya fenomenine sokak ortasında kanlı saldırı! 10 kişi birden üzerine çullandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'da sosyal medya fenomeni Alex Miguel Guzmán Díaz'ın karıştığı kavga kanlı bitti. Bir arkadaşını korumak için olaylara müdahale ettiği öne sürülen 28 yaşındaki fenomen, sokak ortasında yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.
Kolombiya'nın Cartagena kentinde sosyal medya fenomeni Alex Miguel Guzmán Díaz, sokak ortasında uğradığı toplu saldırı sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaki fenomenin babası, oğlunun bir arkadaşını korumak için kavgaya müdahale ettiğini ve yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.
ARKADAŞINI KORUMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre olay, 15 Kasım gecesi Cartagena kentinin Olaya Herrera semtinde yaşandı. Sosyal medyada “Alex Pérez” ve “Alexa Pérez” isimleriyle tanınan 28 yaşındaki Alex Miguel Guzmán Díaz, bölgede çıkan bir kavgaya müdahale etti.
Fenomenin babasının anlattıklarına göre Guzmán Díaz, kavga sırasında bir arkadaşını korumak istedi. Ancak bu sırada yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında yaşanan şiddet olayında ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Guzmán Díaz, 16 Kasım sabaha karşı yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ise olayın daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.
BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba, saldırının nasıl başladığına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Oğlunun arkadaşını savunmak isterken hedef haline geldiğini belirten baba, saldırıya karışan kişi sayısının yaklaşık 10 olduğunu ifade etti.
Kolombiya basınında yer alan haberlerde olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarılırken, saldırının kesin nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin resmi makamlarca açıklanmış tüm ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
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