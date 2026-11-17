Milli maçlar için verilen araya Çorum FK galibiyeti ile giren Fenerbahçe, aranın ardından Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişata Çorum deplasmanında son verdi.

SIRADAKİ RAKİP DEPLASMANDA KOCAELİSPOR

Ligde lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 19 puanla 6. sırada yer alan Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip Kocaelispor'a konuk olacak.

5 MAÇIN 4'Ü DIŞARIDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyeti ile moral bulan sarı-lacivertliler, ilk 3 puanını da İngiliz ekibi karşısında elde etti. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanı sıra Devler Ligi'nde de zorlu mücadele veriyor. Kanarya, bu organizasyonda da 5 ve 6. haftaları deplasmanda oynayacak.

Belözoğlu yönetimindeki takım, Kocaelispor'un ardından 4 gün sonra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 29 Kasım'da Erzurumspor FK ile evinde karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakanın ardından iki deplasman maçına çıkacak. Fenerbahçe, 5 Aralık'ta Başakşehir ile kozlarını paylaşacak, 4 gün sonra ise Avusturya'da LASK Linz karşısında puanlar arayacak. Kanarya, 19 gün içinde 3'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine konuk olacak.

28 GÜNDE 7 MAÇ

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısına 16. hafta maçlarının oynanmasının ardından 3 haftalık ara verilecek. Fenerbahçe, bu tarihe kadar ligde çıkacağı 5 karşılaşmayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı 2 maçla birlikte, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında 7 müsabaka oynayacak. Kanarya'nın bu 28 günde alacağı sonuçlar lig ve Avrupa'daki yol haritasını belirlemede büyük önem arz ediyor.