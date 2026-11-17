TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezon öncesinde şampiyonluk hedefleyen Altay'da yüzler gülmüyor. Son 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattının kıyısına yaklaşan Altay, gol yollarında büyük sıkıntıya girdi.

TEK GOLLERİ PENALTIDAN

Son 3 müsabakada rakip fileleri sarsamayan siyah-beyazlılar, son 5 maçta sadece penaltıdan 1 gol atabildi. İzmir temsilcisi bu periyotta kalesinde 12 gol gördü. Ligde 12 maçta 8 gol atan Altay'da santrfor Onur, 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 kez rakip fileleri sarsarken; stoper Arif, sağ kanat Mehmet Kaymaz, orta saha oyuncusu Oktay ve sol bek Salih 1'er gol kaydetti.

TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Bu hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Gaziemir SK'nın konuğu olacak siyah-beyazlı ekip, galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde Altay 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Gaziemir ekibinin 13 puanı bulunuyor.