Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca kulübün farklı kademelerinde çeşitli görevler üstlenen antrenör Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli camiaya veda ettiğini açıkladı.

YAKLAŞIK 20 YILLIK FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı-lacivertli kulüpteki antrenörlük yolculuğuna 17 Şubat 2007 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulu'nda adım atan Göle, geçen 20 yıllık süreçte kulübün hemen her kademesinde sorumluluk aldı. Altyapı kategorilerinde başlayan serüvenini A Takım seviyesine taşıyan deneyimli antrenör, pek çok teknik direktörün ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

KRİTİK DÖNEMLERDE SORUMLULUK ALDI

Zeki Murat Göle, yardımcı antrenörlük görevinin yanı sıra teknik direktör değişimlerinin yaşandığı geçiş süreçlerinde de dönem dönem A Takım teknik sorumlusu olarak kulübede yer aldı. Kulüp hafızasında önemli bir yere sahip olan Göle, yaptığı açıklamayla birlikte yaklaşık yirmi yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe kariyerini noktaladığını kamuoyuna duyurdu.

İşte Zeki Murat Göle'nin veda mesajı:

"Her Güzel Hikâyenin Bir Sonu Varmış...

Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe'yle profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor.

17 Şubat 2007'de Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Okulu'nda başlayan antrenörlük yolculuğum, altyapıdan A Takım'a kadar uzandı. Yardımcı antrenörlük ve dönem dönem üstlendiğim teknik sorumluluk görevlerim süresince bu büyük armayı temsil etmek hayatımın en büyük gururlarından biri oldu.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak çok özeldi.

Bu uzun yolculukta birlikte çalışma onuruna eriştiğim başkanlarımız Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Sadettin Saran'a, tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe Futbol Altyapı Koordinatörüm Sayın Şenol Çorlu ve Futbol Okulu koordinatörüm Sayın Hüseyin Dalgıç'a; yardımcılıklarını üstlendiğim Hasan Kemal Özdemir ve Hakan Tecimer'e, tüm futbol altyapı oyuncularımıza, antrenörlerimize, destek ekibine ve çalışanlarımıza minnetlerimi sunarım.

Futbol A Takımımızda birlikte çalışma fırsatı bulduğum Değerli Teknik Direktörlerimiz:

İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, José Mourinho, Domenico Tedesco ve Dirk Kuyt'a bana kattıkları değerli tecrübeler için çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca aynı hedefler için sırt sırta mücadele ettiğimiz kulübümüzün çok değerli emektar personeline, futbolcularımıza, antrenör arkadaşlarıma, sportif direktörlerimize, idari ve sağlık ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Ve her şartta, her koşulda takımını yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına...

Bu formanın ağırlığını, bu armanın büyüklüğünü her zaman sizlerin tutkusu sayesinde hissettim. 20 yılda sevinçler de yaşadım, hayal kırıklıkları da. Her koşulda inancımla, enerjimle ve motivasyonumla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çalıştım.

Bugün ayrılırken içimde hem gurur hem de hüzün var. Geride bıraktığım, yalnızca bir görev değil, hayatımın en değerli 20 yılı...

En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır.

Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,

Zeki Murat Göle

Teşekkürler, FENERBAHÇE'm..."