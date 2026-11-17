AVCILAR'da akciğer kanseri teşhisi konulan ve beyin ameliyatının ardından felç olan Şuse Yılmaz'ın (70) oğlu C.S., annesinden yaklaşık 800 bin lira alarak otomobil satın aldı. C.S., annesini hastaneye götürüp getirebilmek bahanesiyle aldığı otomobille ortadan kayboldu. Üvey oğlunun kendilerini dolandırdığını belirterek şikayetçi olan Şuse Yılmaz'ın eşi Aydın Yılmaz, "Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. 'Benim işim var, işimi görünce geleceğim.' dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra numaramı engelledi" dedi.

BİRİKİMLERİNİ ARABA İÇİN VERDİLER

Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan Şuse Yılmaz'a, eylül ayında rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri teşhisi konuldu. Daha sonra beynine pıhtı atması üzerine ameliyat edilen Yılmaz, geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Şuse Yılmaz'a bir süre 26 yıllık eşi Aydın Yılmaz baktı. Ancak 53 yaşındaki Aydın Yılmaz'ın da rahatsızlıklarının artması üzerine Şuse Yılmaz, Çatalca'da yaşayan kamyon şoförü oğlu C.S.'yi arayarak yanlarına taşınmasını istedi. Annesinin yanına taşınabileceğini belirten C.S., hastane işleri için otomobil alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Yılmaz çifti, altın ve 70 bin liradan oluşan tüm birikimlerini C.S.'ye verdi. Kütahya'nın Simav ilçesinden 800 bin liraya otomobil alan C.S., birkaç kez annesini hastaneye götürüp getirdikten sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Üvey oğlu tarafından dolandırıldığını öne süren Aydın Yılmaz, polise giderek şikayetçi oldu.

'İYİ NİYETİMİZİ TAMAMEN SUİSTİMAL ETTİ'

Şuse Yılmaz'ın oğlunu arayıp kendileriyle yaşamasını istediğini belirten eşi Aydın Yılmaz, "'Tamam anne, geliyorum ama arabamız yok.' dedi. Eşim, kendisine birikimlerimizle araba alacağını söyleyince C.S. gelip bir hafta falan yanımızda kaldı. Eşim yoğun bakımda yatıyordu. Ancak konuşabiliyordu. Annesini 'Sen benim canımsın, sana bakacağım' diyerek kandırıyor. Boynuma sarıldı, ağladı. Birikimimiz 13 tam altın ve 70 bin lirayı yani toplamda 800 bin lira yapıyor. 19 Eylül akşamı kuyumcu parayı hesabına yatırdı. Kütahya Simav'a gitti, arabayı aldı. Gece saat 03.00'te hastaneye geldi. Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. 'Benim işim var, işimi görünce geleceğim.' dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra telefonu engelledi. Uşak'a gittiğini duydum. Yener dayısı var, onu aradım. 'Neyin peşindesin? Buradan bir şey çıkmaz, parayı kendi elinizle vermişsiniz.' dedi. Verdim ama iyi niyetimizden yararlandı, bizi dolandırdı, perişan etti, yuvamızı yıktı. Şimdi Kıraç'taymış. Bir türlü ulaşamıyoruz. Polis karakoluna gittim, orada şikayetçi olup belge aldım. Paramızı istiyorum. İyi niyetimizi tamamen suistimal etti. Zararımı karşılamasını istiyorum. Tutuklanacak mı, ne şekilde, nasıl olacaksa benim zararımı karşılasınlar. Komşular çorba, ekmek veriyor. Bir şey olsa param yok" ifadelerini kullandı.