Son Dakika Avcılar Haberleri

- 12:33 İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira
İstanbul'da yeni belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 400 lira ile 37 bin 400 lira arasında değişiyor.
- 11:01 Kaçak avcılar, drone denetiminden kaçamadı
Edirne'nin İpsala ilçesinde kaçak avcılık yapıldığı belirlenen kayıklar drone ile havadan tespit edildi.
- 10:24 Uzmanı uyardı: Bu belirtiler akciğerin su toplamasına işaret edebilir
Havada bulunan partiküller, kimyasallar ve mikroorganizmaların solunum sistemiyle sıklıkla etkileşime geçtiği için akciğerlerde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr.
- 10:23 Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı: "Karadeniz nadasa bırakılmalı"
Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı: "Karadeniz nadasa bırakılmalı" 100 liradan satılan hamsinin kasası 400 liraya çıktı Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: "Avlamada ya kota konulmalı ya da Karadeniz nadasa bırakılmalı" Zonguldak'ta bereketli geçen palamut...
- Dün 19:24 Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama Başkan Turan, "Şehir Plancıları Odamızın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" Fatih Belediye Başkanı M.
- Dün 18:55 Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki
Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.
- Dün 15:35 Avcılar'a dev teknoloji yatırımı: 2 bin kişi istihdam edilecek
Elektrik ve elektronik cihazların yedek parça imalatını yapan bir şirket, Türkiye'de ilk yatırımını Avcılar'da yapacak.
- Dün 13:15 Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dün 12:39 Elazığ'da usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı
Elazığ'da yapılan denetimlerde usulsüz olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.
- Dün 11:01 Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske kullamının önemi doğrultusunda harekete geçen bir firma "Maskematik" adı verilen ve hijyene katkı sağlayan otomatlar üretti.
- 16.12.2020 19:46 Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu
Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu Koruma altındaki dağ keçisini vuranlar için jandarma ve doğa koruma harekete geçti Tunceli'de kaçak avcılar tarafından bir dağ keçisi daha vurulurken, ihbar üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri harekete geçti.
- 16.12.2020 15:46 Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza
SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ava yasak bölgede 31 adet yaban ördeğini avlayan 2 kaçak avcı yakalandı.
- 16.12.2020 15:45 Son Dakika | AVCILAR BELEDİYESİ MEMURLARINDAN 'EYLEME DEVAM' KARARI
Son dakika gündem haberine göre AVCILAR Belediyesi'ndeki memurlar, yönetimin toplu sözleşme ile elde ettiği hakları vermediğini öne sürerek, 1 haftalık aradan sonra 5'inci kez eylem yaptı.
- 16.12.2020 15:16 Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor
AVCILAR'da yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken binada kalan 3 aileye eşyalarını alma izni verildi.
- 16.12.2020 14:54 DHA YURT BÜLTENİ - 14
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandıBODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.
- 16.12.2020 12:48 Avcılar Belediyesi'den 134 bin 550 kişiye sıcak yemek desteği
Avcılar Belediyesi, pandemi döneminde de dışarı çıkamayan ve korona virüse yakalanan hastalara sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor.
- 16.12.2020 12:41 Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı
Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Adana'da ikinci şubesini hizmete açtı.
- 16.12.2020 11:34 Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı
Avcılar'da dün akşam müşterilerin çıkmasının ardından market çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip silahla soygun yapılması anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- 16.12.2020 10:59 Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza
TUNCELİ'de, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.
- 16.12.2020 10:38 Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza
Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.
- 16.12.2020 09:11 Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada
Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da bir markete gelen şapkalı, yüzü maskeli soyguncu kasiyer ve çalışanı elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı.
- 15.12.2020 22:11 Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
- 15.12.2020 20:33 Avcılar'da bir markete silahlı soygun düzenlendi
Avcılar'da bir markete müşteri kılığında giren bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki paraları çaldı.
- 15.12.2020 20:11 Avcılar'da market soygunu
Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.
- 15.12.2020 17:18 Balkonları çöken binayla ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı
Avcılar'da balkonları çöken bina ile ilgili Avcılar Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı.
- 15.12.2020 16:12 Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Avcılar'da balkonları çöken bina drone ile havadan görüntülendi.
- 15.12.2020 16:01 Avcılar'daki balkon çökmesiyle ilgili belediye başkanından açıklama geldi
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 3 balkonu çöken binanın yanına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
- 15.12.2020 16:00 AVCILAR'DA BALKONLARI ÇÖKEN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 15:11 Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Avcılar'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 14:49 Avcılar'da binanın balkonları çöktü : 2 yaralı (2)
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 14:43 AVCILAR'DA BALKON ÇÖKTÜ : 2 YARALI (2)
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 14:41 AVCILAR'DA BALKON ÇÖKTÜ : 2 YARALI (2)
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 14:40 Avcılar'da 5 katlı binanın balkonları çöktü
- Avcılar'da 5 katlı binanın balkonları çöktü Avcılar'da 5 katlı bir binanın 3 balkonu çöktü.
- 15.12.2020 14:28 Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı (1)
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 15.12.2020 13:14 Edirne'de sulama kanalı yakınında erkek cesedi bulundu
EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sulama kanalı yakınlarında avcılar, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.
- 15.12.2020 11:35 Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi
- Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi Avcılar'da 81 yaşındaki sokakta yaşayan vatandaş, Avcılar Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirildi.
- 15.12.2020 09:14 İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu
Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürürken, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.
- 15.12.2020 08:46 Avcılar'da kalacak yeri olmayanlar otele yerleştirildi
Havaların soğumaya başlaması ile birlikte Avcılar'da kalacak yer bulamayanlar, kaymakamlık tarafından kiralanan iki otelde konuk edilmeye başlandı.
- 14.12.2020 15:58 Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi
İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi genç kadın sosyal medyadan sesini duyurdu. 24 yaşındaki Sena Arslan, eşinin, kendisinin ellerini ayaklarını bağlayıp defalarca şiddet uyguladığını da söyledi.
- 14.12.2020 14:20 Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus
BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyor.
- 14.12.2020 12:22 JAPON UZMANLARDAN OLASI İSTANBUL DEPREMİ VE TSUNAMİ DEĞERLENDİRMESİ
JAPON uzmanların da katıldığı panelde, olası İstanbul depreminde etkilenebilecek binalar ve olası tsunami konusunu değerlendirildi.
- 14.12.2020 09:46 Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
- 14.12.2020 09:17 Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
- 13.12.2020 11:43 Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi'ni açıkladı
Hürriyet Emlak kasım ayı verilerine göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (yüzde 59,14), Adıyaman (yüzde 49,33), Antalya (yüzde 48,57), Eskişehir (yüzde 43,70) ve Sakarya (yüzde 43,7) geldi.
- 13.12.2020 11:26 Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım eli
Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım eli Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahibi 50 bin aileye yardım eli uzattı.
- 12.12.2020 19:19 Avcılar'da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı
Avcılar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
- 12.12.2020 19:15 Avcılar'da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı
Avcılar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
- 12.12.2020 14:53 Son dakika haberi... Avcılarda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü
Son dakika haberlerine göre Avcılarda iki grup arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma meydana geldi.
- 12.12.2020 14:29 Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
- 12.12.2020 14:28 Suç makinelerinin yol ortasındaki silahlı çatışması kamerada: 1 ölü
İstanbul Avcılar'da iki grup arasında film sahnelerini aratmayan silahlı bir çatışma meydana geldi. Sokak ortasında araçlarından inen gruplar birbirlerine kurşun yağdırırken, olayda karnından yaralanan bir şahıs yaşamını kaybetti. Olaya karışanların adeta bir suç makinesi olduğu öğrenilirken, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.