Son Dakika Avcılar Haberleri

12:33 İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira İstanbul'da yeni belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 400 lira ile 37 bin 400 lira arasında değişiyor.

11:01 Kaçak avcılar, drone denetiminden kaçamadı Edirne'nin İpsala ilçesinde kaçak avcılık yapıldığı belirlenen kayıklar drone ile havadan tespit edildi.

10:24 Uzmanı uyardı: Bu belirtiler akciğerin su toplamasına işaret edebilir Havada bulunan partiküller, kimyasallar ve mikroorganizmaların solunum sistemiyle sıklıkla etkileşime geçtiği için akciğerlerde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr.

10:23 Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı: "Karadeniz nadasa bırakılmalı" Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı: "Karadeniz nadasa bırakılmalı" 100 liradan satılan hamsinin kasası 400 liraya çıktı Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: "Avlamada ya kota konulmalı ya da Karadeniz nadasa bırakılmalı" Zonguldak'ta bereketli geçen palamut...

19:24 Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama Başkan Turan, "Şehir Plancıları Odamızın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" Fatih Belediye Başkanı M.

18:55 Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.

13:15 Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12:39 Elazığ'da usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı Elazığ'da yapılan denetimlerde usulsüz olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

11:01 Atık karşılığı maske veren otomatlar salgınla mücadeleye destek veriyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske kullamının önemi doğrultusunda harekete geçen bir firma "Maskematik" adı verilen ve hijyene katkı sağlayan otomatlar üretti.

19:46 Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu Tunceli'de bir dağ keçisi daha vuruldu Koruma altındaki dağ keçisini vuranlar için jandarma ve doğa koruma harekete geçti Tunceli'de kaçak avcılar tarafından bir dağ keçisi daha vurulurken, ihbar üzerine jandarma ve doğa koruma ekipleri harekete geçti.

15:46 Kaçak 32 yaban ördeği avına 29 bin lira ceza SAMSUN'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, ava yasak bölgede 31 adet yaban ördeğini avlayan 2 kaçak avcı yakalandı.

15:45 Son Dakika | AVCILAR BELEDİYESİ MEMURLARINDAN 'EYLEME DEVAM' KARARI Son dakika gündem haberine göre AVCILAR Belediyesi'ndeki memurlar, yönetimin toplu sözleşme ile elde ettiği hakları vermediğini öne sürerek, 1 haftalık aradan sonra 5'inci kez eylem yaptı.

15:16 Avcılar'daki tehlike; balkonları çöken binanın hemen yanına pazar kuruluyor AVCILAR'da yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken binada kalan 3 aileye eşyalarını alma izni verildi.

14:54 DHA YURT BÜLTENİ - 14 Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandıBODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

12:48 Avcılar Belediyesi'den 134 bin 550 kişiye sıcak yemek desteği Avcılar Belediyesi, pandemi döneminde de dışarı çıkamayan ve korona virüse yakalanan hastalara sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor.

12:41 Emlak Katılım, Adana Küçüksaat şubesini hizmete açtı Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, Adana'da ikinci şubesini hizmete açtı.

11:34 Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı Avcılar'da dün akşam müşterilerin çıkmasının ardından market çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip silahla soygun yapılması anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10:59 Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 83 bin lira ceza TUNCELİ'de, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran 3 kişiye 83 bin 331 lira ceza kesildi.

10:38 Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza Tunceli'de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.

09:11 Son dakika haber... Avcılar'daki markette silahlı soygun kamerada Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da bir markete gelen şapkalı, yüzü maskeli soyguncu kasiyer ve çalışanı elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı.

22:11 Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

20:33 Avcılar'da bir markete silahlı soygun düzenlendi Avcılar'da bir markete müşteri kılığında giren bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki paraları çaldı.

20:11 Avcılar'da market soygunu Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

17:18 Balkonları çöken binayla ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı Avcılar'da balkonları çöken bina ile ilgili Avcılar Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı.

16:01 Avcılar'daki balkon çökmesiyle ilgili belediye başkanından açıklama geldi Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 3 balkonu çöken binanın yanına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

16:00 AVCILAR'DA BALKONLARI ÇÖKEN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

14:40 Avcılar'da 5 katlı binanın balkonları çöktü - Avcılar'da 5 katlı binanın balkonları çöktü Avcılar'da 5 katlı bir binanın 3 balkonu çöktü.

13:14 Edirne'de sulama kanalı yakınında erkek cesedi bulundu EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sulama kanalı yakınlarında avcılar, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.

11:35 Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi - Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi Avcılar'da 81 yaşındaki sokakta yaşayan vatandaş, Avcılar Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirildi.

09:14 İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürürken, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.

08:46 Avcılar'da kalacak yeri olmayanlar otele yerleştirildi Havaların soğumaya başlaması ile birlikte Avcılar'da kalacak yer bulamayanlar, kaymakamlık tarafından kiralanan iki otelde konuk edilmeye başlandı.

15:58 Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi genç kadın sosyal medyadan sesini duyurdu. 24 yaşındaki Sena Arslan, eşinin, kendisinin ellerini ayaklarını bağlayıp defalarca şiddet uyguladığını da söyledi.

14:20 Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyor.

12:22 JAPON UZMANLARDAN OLASI İSTANBUL DEPREMİ VE TSUNAMİ DEĞERLENDİRMESİ JAPON uzmanların da katıldığı panelde, olası İstanbul depreminde etkilenebilecek binalar ve olası tsunami konusunu değerlendirildi.

09:46 Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

09:17 Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

11:43 Hürriyet Emlak, Kasım 2020 Emlak Endeksi'ni açıkladı Hürriyet Emlak kasım ayı verilerine göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep (yüzde 59,14), Adıyaman (yüzde 49,33), Antalya (yüzde 48,57), Eskişehir (yüzde 43,70) ve Sakarya (yüzde 43,7) geldi.

11:26 Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım eli Aksaray Belediyesinden 50 bin aileye yardım eli Aksaray Belediyesi ihtiyaç sahibi 50 bin aileye yardım eli uzattı.

19:19 Avcılar'da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı Avcılar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

19:15 Avcılar'da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı Avcılar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

14:53 Son dakika haberi... Avcılarda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü Son dakika haberlerine göre Avcılarda iki grup arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma meydana geldi.