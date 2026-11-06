Küçükçekmece\'de D-100\'de otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece'de D-100'de otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de D-100 Avcılar istikametinde seyir halindeki otomobilde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekip dışarı çıkarken itfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, trafik yoğunluğu çekiciyle normale döndü.
KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halinde olan M.A.'nın kullandığı 34 TC 9484 plakalı otomobilde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: DHA
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