Küçükçekmece\'de D-100\'de otomobil alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halinde olan M.A.'nın kullandığı 34 TC 9484 plakalı otomobilde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.