Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmesinin ardından AK Parti cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, yaptıkları açıklamalarda adalet, hukuka güven ve partinin duruşuna vurgu yaptı.

TUTUKLANMA TALEBİNİN ARDINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması talep edildi. Gelişmenin ardından iktidar cephesinden gelen açıklamalar da gündeme taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı dikkat çekerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan da sosyal medya hesaplarından mesaj verdi.

AKIN GÜRLEK: “YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR, YOLUMUZA DEVAM EDERİZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı paylaşımda partinin yenilenerek yoluna devam edeceğini belirten ifadeler kullandı.

Gürlek açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

FARUK ACAR: “HUKUKA GÜVENİMİZ TAM”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın duruşuna destek ve adaletin tecellisine duyulan güven mesajı verdi.

Acar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuna desteğimiz, hukuka güvenimiz ve adaletin tecellisine olan inancımız tamdır.”

EYYÜP KADİR İNAN'DAN “GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ” MESAJI

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise açıklamasında partiye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi hırslarına yenilip gerçeğe sağır olanlar bilsin ki adı gibi 'AK' olan partimize attığınız çamurlar teker teker sadece kendi ellerinizde kalacak.

Güneş balçıkla sıvanmaz.”

KAYA TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Aynı soruşturmada Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol talep edilmişti.