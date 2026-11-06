Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Eşinin arkadaş grubuyla tatile çıktığını beyan etmesi üzerine ona güzel bir jest yapmak isteyen adam, haber vermeden eşinin bulunduğu otele gitti. Ancak sürpriz yapma amacıyla çıkılan yolculuk, sarsıcı bir ihanetin belgelendiği anlara dönüştü.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTERKEN...

Otele adım attığında eşini kız arkadaşlarıyla değil, başka bir erkekle yan yana bulan adam gözlerine inanamadı. Talihsiz koca, eşini hem başka bir erkekle aynı odada kalırken hem de kendisinden aldığı paralarla kumar masasında eğlenirken yakaladı.

O ANLARI KAYDEDİP PAYLAŞTI

Karşılaştığı manzara karşısında dünyası başına yıkılan adam, tepkisini olay çıkarmak yerine o anları saniye saniye kaydetmekte buldu. İhaneti ve yaşanan skandalı belgeleyen koca, elde ettiği görüntüleri paylaşarak eşinden sürpriz bir intikam aldı.