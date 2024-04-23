Son Dakika Trafik Haberleri

- 16:29 Balıkesir Gönen'de Traktör ve Kamyonetin Karıştığı Trafik Kazasında 1 Yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, mahsül yüklü traktörün ana yola hatalı çıkması sonucu kamyonetle çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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- 14:06 Antalya'da Öğrenciler Tarafından Trafik Uygulaması Yapıldı, Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Müjgan Çetin Okulları tarafından hazırlanan bir proje kapsamında trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Proje ile sürücülerde kask takma bilinci oluşturulması hedefleniyor. Kumluca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de uygulamaya katılarak öğrencilerle birlikte sürücülere kask takmanın önemi hakkında bilgi verdi. Uygulamada kask takmayan sürücülere ceza kesilmeyip kask hediye edildi. Ancak ilerleyen denetimlerde kasklarını takmayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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- 13:15 Belçika'da Alkol Testi Pozitif Çıkan Sürücü, Sarhoş Hasta Sendromu Nedeniyle Beraat Etti
Belçika'da trafik kontrolleri sırasında alkol testi pozitif çıkan bir sürücü, yapılan sağlık raporları sonucunda sarhoş hasta sendromuna sahip olduğu tespit edilerek mahkemede beraat etti. Bağımsız kurumlarca verilen sağlık raporlarına göre, sürücünün vücudu otomatik olarak alkole dönüştüren bir rahatsızlığa sahip olduğu belirlendi. Mahkeme, sürücünün bu rahatsızlıktan muzdarip olduğunu ve mücbir sebep gerekçesiyle beraatine karar verdi. Sarhoş hasta sendromu oldukça nadir görülen bir hastalıktır ve dünya çapında sadece yaklaşık 20 vaka bilinmektedir.
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- 10:52 Bursa'da zincirleme kaza kamerada
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette giden araca ardından ters şeritten gelen otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansırken, yaralılar ise tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.
- 10:33 Bursa'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı
Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaştı. Saldırgan, yanında taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe bastı. Saldırı anı, bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Polisin takibi sonucu yakalanan şahsın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
- 10:06 Aydın'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı
Aydın'ın Buharkent ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada kask kullanımının önemine dikkat çekti. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışmada motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri bilgilendirildi.
- 09:47 İstanbul'da tehlikeli yolculuklar: Çocukların canını hiçe saydılar
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, scooter ve bisiklet ile yapılan tehlikeli yolculuklar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir kişi scooter ile yolculuk yaparken çocuğunu kucağında taşıdı, başka bir kişi ise bisikletin yanlarına iki çocuğunu oturttu. Ayrıca, yaşları ufak olan iki çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Bu tehlikeli ve bilinçsiz yolculuklar, vatandaşları şaşkına çevirdi.
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- 09:31 Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı
Çankırı'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
- 00:43 Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Elazığ'da F.P'nin kullandığı bir otomobil ile kimliği henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil Çayda Çıra Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
- 22:54 D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından ulaşım bir süre aksadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki, kazada ölen ya da yaralanan olmadı ve ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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- 17:33 Eskişehir'de Motosiklet Denetimlerinde 16 Sürücüye 127 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 128 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sonucunda 16 sürücüye toplamda 127 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
- 17:28 Aydın'ın Köşk ilçesinde tren kazası: Bir kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hemzemin geçitte bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan bir motosikletle tren çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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- 16:47 Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, A.Y. idaresindeki otomobil ile Ö.F. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Ö.F. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 16:38 Adıyaman Gölbaşı'nda Hurda Yüklü Tırlara Cezai İşlem Uygulandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren hurda yüklü tırlara cezai işlem uygulandı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı Gaziantep karayolu üzerinde yapılan uygulama noktasında, üzerinde brandası olmayan 13 araca KTK'nın 65/1-H maddesini ihlalden 17 bin 280 TL idari para cezası kesti. Ayrıca ekipler, 93 araç sorgulaması ve 384 kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.
- 16:14 Çorum Alaca'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Çorum'un Alaca ilçesinde, Denizhan Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde park halinde bulunan B.V'ye ait 19 LE 754 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, küçük çaplı patlamaların meydana gelmesine rağmen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.
- 16:04 Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 6 şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında 2,64 gram sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan 16 araç trafikten men edilirken, 56 araç sahibine idari para cezası uygulandı.
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- 15:39 Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- 14:43 Afyonkarahisar'da Kamyonun Çarptığı Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, M.Ç yönetimindeki kamyon, önünde seyreden İ.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan H.K. ve S.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 14:11 Siirt'te güvenlik tedbirleri değerlendirildi
Siirt'te kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; terör, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, trafik, siber suçlarla mücadele ile okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konuları ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin hizmetlerini 7/24 büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam ettiği belirtildi.
- 13:17 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile pikap çarpıştı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
- 12:59 Kuşadası'nda Bisiklet Yoluna Giren 4 Şahsa Cezai İşlem Uygulandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yoluna giren 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Şahıslara, Kimlik Bildirme Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası verildi.
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- 12:40 Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osmanyılmaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Y.T. idaresindeki hafif ticari araç ile F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Esma A, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- 12:34 Bodrum Belediyesi Turizm Sezonu Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi market ve süpermarketlerde denetimlerini artırdı. Son kullanma tarihi, fiyat etiketi, işgaliye, temizlik gibi konularda denetimler yapıldı. Ayrıca yaya güvenliği için trafik zabıta ekipleri de çalışmalarını sıklaştırdı.
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- 11:59 Erbaa'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hacı G. idaresindeki bir otomobil, Cankat Alperen S. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hacı G. yaralandı ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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- 11:07 Trabzon'da Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen trafik parkurunda trafik işaret ve levhalarını uygulamalı olarak öğrendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü de okulu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve trafik bilincinin önemine vurgu yaptı.
- 10:42 Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 97 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 6 bin 101 araca toplamda 12 milyon 781 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, 284 araç trafikten men edilirken, 1 ölümlü, 47 yaralanmalı ve 63 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.
- 10:20 Bursa'da drift yapan sürücüye ağır ceza
Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası plakası tespit edilen sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden ceza yazıldı.
- 10:18 Eskişehir'de 41 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınmış olanlar, sürücü belgesi sahiplerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları kullanmaları, muayenesi yapılmamış araçlarla trafiğe çıkmaları, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaları gibi ihlaller tespit edildi.
- 09:59 Manisa'da Engelli Park Yerlerine Cezai İşlem Uygulandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerindeki engelli park yerlerine kaydı olmadığı halde park eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde engelli park yerine park eden 5 araç otoparktan çekilirken, 34 araca 'Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmek' maddesinden 46 bin 920 TL cezai işlem uygulandı.
- 09:29 Drift yapan sürücüye 38 bin TL ceza
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulayarak ehliyetini 8 ay süreyle aldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün belgesi geri alınırken araç ise 60 gün süreyle otoparka çekildi. Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzurunu bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelesinin devam edeceğini açıkladı.
- 09:15 Kayseri'de drift yapan sürücüye 38 bin 672 TL para cezası ve ehliyet cezası
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren sürücüye drift yaparken yakalandı. Sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulanırken ehliyeti de 8 ay süreyle alındı. Araç ise 60 gün süreyle otoparka çekildi.
- 03:50 Ataşehir'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu
Ataşehir'de seyir halindeki alkollü bir tır, kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. Kazada 3 tır da hasar aldı ve tır sürücüsü yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve trafik ekipleri kazanın araştırılması için çalışma başlattı.
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- 01:13 Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilin motor kısmı yerinden çıkarak yol ortasına düştü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
- 21.04.2024 Malatya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turgay Pusat yönetimindeki hafif ticari araç ile Ali Konca'nın kullandığı kamyon çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 21.04.2024 Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 33 Bin 739 Lira Cezai İşlem Uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alaiye Caddesi'nde drift yaptığı ihbarı üzerine durdurulan otomobilin sürücüsüne 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi. Sürücünün drift atması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 21.04.2024 Virajı alamayan kurye savruldu: 1 yaralı
Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 21.04.2024 Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.