Başakşehir'de kaza sonrası tekme ve yumruklu kavga cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasının ardından taraflar arasındaki tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Aymakop Sanayi Sitesi önündeki kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Sanayi Sitesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik kazasının ardından taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?