Çorum Bayat'ta bağ evinde 6 el yapımı patlayıcı bulundu, köy muhtarı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Bayat ilçesinde bir bağ evinde yapılan aramada 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan köy muhtarı tutuklanırken, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; patlayıcılar bomba imha ekiplerince imha edildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde bağ evinde el yapımı patlayıcı bulunan köy muhtarı ve babası gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede izinsiz patlayıcı kullanımını engellemek amacıyla çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında Çukuröz köyünün muhtarı İmdat Ö'ye ait bağ evinde yapılan aramada, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İmdat Ö. ve babası Cafer Ö. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmdat Ö. "Bulunmaması gereken malzeme bulundurmak" suçundan tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, patlayıcı malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA
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