Futbol sahasında skandal! Rakibine kafa atan futbolcu tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından rakip takım futbolcusuna kafa atarak yaralanmasına neden olan Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup'ta 22 Kasım'da Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor, Manavgat Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.
Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap, soyunma odasına giden rakip takım oyuncusu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastanede tedavi altına alınan Osman Çağlar Uç, aldığı darp raporuyla Cengizhan Kasap'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kasap'ı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Cengizhan Kasap, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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