Bütün şehir sokağa döküldü! Tam 310 bin kişi aynı anda koştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dubai'de pazar günü 8. kez düzenlenen ücretsiz halk koşusu Dubai Run'a 310 binden fazla kişi katıldı. Şeyh Zayed Yolu'ndaki 5 ve 10 kilometrelik koşuda bu yılki katılım, geçen seneki 307 bin rakamını geride bıraktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük ücretsiz halk koşularından Dubai Run, bu yıl rekor katılıma sahne oldu. Şehrin en önemli yollarından biri olan Şeyh Zayed Yolu'nda gerçekleştirilen organizasyona 310 binden fazla kişi katıldı.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ AYNI HEDEF İÇİN KOŞTU
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Dubai Run, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen organizasyonda yüz binlerce katılımcı, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koştu. Dubai'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Şeyh Zayed Yolu, dev bir koşu parkuruna dönüştü.
GEÇEN YILIN REKORU KIRILDI
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre bu yıl 310 binden fazla kişinin katıldığı Dubai Run'da yeni bir rekora imza atıldı. Geçen yıl 307 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl söz konusu rakamı geride bıraktı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HALK KOŞULARINDAN BİRİ
Dünyanın en büyük ücretsiz halk koşuları arasında gösterilen Dubai Run, bu yıl da yüz binlerce insanı bir araya getirdi. Organizasyon, sekizinci yılında ulaştığı rekor katılımcı sayısıyla dikkat çekti.
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