Son Dakika Pazar Haberleri

16:04 Euroleague'in Final Four'u Litvanya'da oynanacak Euroleague 2023 yılı Final Four etabı Litvanya'nın Kaunas kentinde Zalgirio Arena'da yapılacak.

15:34 Filipinler'de Bu Yıl 67 Kişi Koleradan Yaşamını Yitirirken Vaka Sayısı Yüzde 282 Arttı MANİLA, 19 Aralık (Xinhua) -- Filipinler hükümetinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl Ocak ayından bu yana akut bir ishal hastalığı olan koleradan 67 kişi yaşamını yitirirken, kolera vakaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 282 arttı.

15:04 Tarim Petrol Sahası, Xinjiang'ın Güneyine 50 Milyar Metreküpten Fazla Doğalgaz Tedarik Etti URUMQİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'ya bağlı Tarim petrol sahası Pazar günü yaptığı açıklamada, Xinjiang'ın güneyine şimdiye kadar 50 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz tedarik ettiğini söyledi.

14:51 Kekik toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor Kekik toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyorMANİSA Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde kekik toplamak için kırsala giden 82 yaşındaki kadından haber alınamazken, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

13:38 Pamukkaleli sporcular güreşte 11 madalya kazandı Denizli'de Pamukkale Belediyesporlu, hafta sonunda Antalya'da düzenlenen 2 güreş turnuvasında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı İstanbul Tuzla'da farklı iş yerlerinde çalışan valeler arasındaki çıkan tartışma sonucu iki şahıs, sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Olaya müdahil olan 7 kişi yakalanırken, silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

13:17 Baja Kupası sona erdi - Baja Kupası Sona Erdi 2022 TOSFED Baja Kupası dördüncü ve son ayağı olan Baja Prusias'a Düzce ev sahipliği yaptı.

12:57 Biga'da karaca köye indi Biga'da karaca köye indi ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Arabaalan köyünde görüntülenen karaca şaşkınlıkla karşılandı.

11:46 BAL'da haftanın görünümü Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

11:42 SULTANGAZİ'DE LASTİK HIRSIZI BU KEZ DE DETERJAN ÇALDI SULTANGAZİ'de iki hırsızlık şüphelisinin girdikleri marketten deterjan çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

11:34 Ürdün, Altın ve Lityum Arama Çalışmaları İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı AMMAN, 19 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Pazar günü Arap Madencilik Şirketi ile ülkenin güneyinde lityum ve altın aramak için bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

11:24 Çin, Kış Soğuklarına Karşı Evleri Sıcak Tutmak İçin İlave Önlemler Aldı BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin, soğuk hava dalgaları ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında ev ve fabrikalar için bol miktarda elektrik, gaz ve ısıtmayı garanti etmek için enerji arzını artırıyor.

11:04 Bucaspor 1928'de liderlik coşkusu TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 2022-2023 sezonun lik yarısını lider tamamladı.

10:55 Tayland savaş gemisi battı 31 denizci kayıp Tayland savaş gemisi battı: 31 denizci kayıpTAYLAND, (DHA)- Tayland'da 100'den fazla mürettebat taşıyan bir savaş gemisinin Tayland Körfezi'nde alabora olup batması sonucu 31 denizcinin kayıp olduğu belirtildi.

10:29 Bucaspor 1928, liderlik koltuğunu tekrar aldı TFF 3. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, Kocaelispor'un mağlup olduğu haftada kazanarak devre arasına girilirken, liderlik koltuğunu tekrar geri aldı.

09:44 Çin'in Yerli Üretim Yolcu Uçağı Yurtdışı Piyasalara Girdi SHANGHAI, 19 (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim bölgesel ticari jet uçağı ARJ21, ilk yurtdışı müşterisi olan Endonezya'nın TransNusa havayolu şirketine Pazar günü teslim edildi.

19:11 Karabük İdman Yurdu evinde ilk mağlubiyetini aldı Karabük İdman Yurdu lider olarak evinde çıktığı Bartınspor maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

18:46 "İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse mazbata alamaz" demişti! YSK Başkanı sözlerine açıklık getirdi Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası alması hakkında, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz" ifadelerini kullanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, sözleri tarafsızlık tartışmalarına yol açınca, "Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım" şeklinde konuştu.

16:48 Pazar günü yapılan uçurtma etkinliğinde korkunç olay! Küçük çocuk, gökyüzüne havalandı Yurtdışında pazar günü sebebiyle düzenlenen bir uçurtma etkinliğinde korku dolu anlar yaşandı. Etkinliğe katılan çocuklardan biri, uçurtmanın ucuna takılması nedeniyle metrelerce yükseğe havalandı.

16:03 Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, cadde ve sokaklarda çöp topladı Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, cadde ve sokaklarda çöp topladı Rusların duyarlı davranışına kayıtsız kalmayan öğrenciler, Ruslarla birlikte temizlik yaptı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden bir grup Rus vatandaşı, cadde ve sokaklarda çöp topladı.

15:54 Kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Oscar' isimli 13 yıldır baktığı Alman kurdu kırması köpeğini kaybeden Mehmet Çubukçu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

13:38 İbrahim Gökçen Bulvarı'nda asfalt çalışması başlıyor Kent merkezinin en işlek güzergahlarından olan ve zaman içerisinde üst yapısı yıpranan İbrahim Gökçen Bulvarı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmasına, 18 Aralık Pazar günü başlıyor.

13:16 Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Film Festivali Başladı SANYA, 18 Aralık (Xinhua) -- 4. Hainan Adası Uluslararası Film Festivali, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tatil kenti olan Sanya'da Pazar günü başladı.

12:31 İstanbul'da bir buçuk milyon liralık kokain operasyonu İstanbul'da bir buçuk milyon liralık kokain operasyonu Bağcılar'da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan bir buçuk kilogram kokain ele geçirdi Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde eroin, esrar, extasy haplar ve yüklü miktarda para...

09:26 Yılbaşı için Edirne'ye akın edecekler! Boş otel ve oda kalmadı Yeni yıla artık sayılı günler kalmasıyla birlikte bazı illerimizde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu illerimizin başında İstanbul gelirken, Edirne de Bulgar turistlerin rağbeti sebebiyle ciddi bir yoğunluk yaşıyor. Kentte neredeyse boş otel ve oda kalmadığı belirtildi.

06:44 18 Aralık 2022 Tv8 Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

06:44 18 Aralık 2022 Tv 2 Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

06:44 18 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Star Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Show Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Ntv Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Fox Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Cnn Türk Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

06:43 18 Aralık 2022 Atv Yayın Akışı 18 Aralık 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

21:39 Fethiye'de yeni yıl pazarı kuruldu Fethiye'de yeni yıl pazarı kuruldu Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yeni yıl pazarı Beşkaza Meydanı'nda kuruldu.

18:24 Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmasında 2 dakikada yaşananlar, futbolseverleri şaşkına çevirdi Dünya Kupası'nda oynanan üçüncülük karşılaşmasında Fas ile Hırvatistan mücadele etti. Müthiş başlayan maçta Hırvatlar 7. dakikada öne geçerken, Fas 9. dakikada beraberliği yakaladı. Kritik mücadelede 2 dakikada 2 gol olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

18:10 Sis yüzünden yolcu uçağı Eskişehir'e inemedi Eskişehir'de etkili olan sisten dolayı iniş yapamayan ve yarına ertelenen Brüksel uçağının mağdur yolcuları, yetkililer tarafından otellere yerleştirildi.

17:15 Dünya Kupası finali öncesi Messi'den heyecan yaratan paylaşım! Dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı Pazar günü saat 18.00'de Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de Lionel Messi, yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Arjantinli yıldız kramponlarını bağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" notunu yazdı.

16:30 Başkan Erol: "Muhteşem bir güreş olacak" Başkan Erol: "Muhteşem bir güreş olacak" Buharkent'te güreşecek develer şehir turuna çıktı Aydın'ın Buharkent ilçesinde 18 Aralık Pazar günü yapılacak olan deve güreşi öncesi güreşecek olan develer kortej yürüyüşü yaptı.

16:32 Messi forması almak isteyenlere üzücü haber! Üretici firma "İmkansız" dedi Dünya Kupası'nda Fransa ile final maçına çıkacak Arjantin'in formalarını üreten dünyaca ünlü spor markası, Lionel Messi formalarının dünya çapında tükendiğini duyurdu. Üretici firma, talebe oranla üretime yetişmenin imkansız olduğunu açıkladı.

13:36 Özgür Özel: "Türkiye'nin Bütün Demokratları Birlikteyiz. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tez-Koop-İş Sendikası'nın 12. Genel Kurulu’nda; “Türkiye’nin bütün demokratları birlikteyiz. Sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakâr demokratlar… Hep birlikteyiz. Partisi ne olursa olsun bu ülkede yoksulluğun yönetilen değil yok edilen, aşılan, geride bırakılan bir mesele olması hepimizin yükümlülüğüdür” dedi.

12:34 Dünya Kupası'ndaki dev final öncesi Bursa'da esnaf Arjantinli süperstar Lionel Messi için lokma dağıttı Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı dev final öncesi Bursa'da bir esnaf, Lionel Messi'nin gol atması için 2 bin kişiye lokma dağıttı. Lokma firmasına ücretini verip lokma dağıttıran Esnaf Hikmet Işık, "Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi'nin de bir gol atıp Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık." dedi.

12:23 Menderes'te Cemevi Temeli Atılıyor Menderes’te 20 yıldır beklenen cemevinin temeli, pazar günü düzenlenecek törenle atılacak.Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Tüm halkımızı pazar günü gerçekleşecek temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.