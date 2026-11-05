Osmanelispor, PGL 6. Grup 4. haftasında 8 Kasım Pazar AVS Çaycumaspor\'a konuk olacak

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, 8 Kasım pazar günü deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Osmaneli İlçe Stadı'nda hazırlıklarını devam eden kırmızı-yeşilli takım hafta sonu alınan AS Akyazıspor karşısında alınan 2-0 galibiyet sonrası moraller yerinde olduğu görüldü. Takımın antrenörü Hasan Kol, zorlu maç öncesi takımda havanın iyi olduğunu anlatarak, "Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet aldık. Bu hafta da puan olarak 6 puanla bir sıra üzerimizde Çaycumaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı da kazanarak, yolumuza yenilgisiz devam edeceğiz" dedi.