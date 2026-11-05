Fethiyespor kupaya veda etti, Eyüpspor'a 4-2 yenilerek elendi - Son Dakika
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Fethiyespor kupaya veda etti, Eyüpspor'a 4-2 yenilerek elendi

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Fethiyespor kupaya veda etti, Eyüpspor\'a 4-2 yenilerek elendi
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Geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fethiyespor, dün kaldığı yerden tamamlanan karşılaşmada Eyüpspor'a 4-2 yenilerek elendi. Ligde 4 haftadır 3 puana hasret kalan Fethiyespor, pazar günü Adana 01 FK'yı konuk edecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 8 maçta 1 galibiyet alabilen, 4 haftadır 3 puana hasret kalarak düşme hattına yaklaşan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da erteleme sınavında havlu attı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geçen hafta şiddetli yağış ve göle dönen saha zemini nedeniyle Eyüpspor 2-1 öndeyken devre arasında yarıda kalan maç 1 hafta sonra dün kaldığı yerden tamamlanırken rakibine 4-2 mağlup olan Fethiye elenmekten kurtulamadı. Lige odaklanıp bir an önce çıkışa geçmek isteyen Fethiyespor grubunda pazar günü Adana 01 FK'yı konuk edecek.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıFethiyesporEyüpsporAdanaPazarSporSon Dakika

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