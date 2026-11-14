Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir - Son Dakika
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Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir

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Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
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Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
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Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın oynanacak Fransa maçına Belçika karşılaşmasından farklı bir formatla çıkacaklarını söyledi. Yalçın, "Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız" derken Ferdi ve Uğurcan'ın durumunun bu akşam belli olacağını belirtti.

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Müsabakanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, galibiyete ihtiyaç duyduklarını belirtti.

''HAZIR OLMAYAN FUTBOLCULARIMIZ VAR''

Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen Sergen Yalçın, "Millî takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir

''BİRAZ SABIRLI OLMAK LAZIM''

Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir

''POZİTİF TARAFLARINA BAKMAK GEREKİR''

UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur" diye konuştu.

Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir

''FORVETSİZ OYNAMAYACAĞIZ''

Fransa karşısındaki oyun planında değişime gideceğini açıklayan Yalçın, "Forvetsiz oynamayacağız, böyle bir niyetimiz yok. Yarınki maçta biraz daha savunmacı pozisyonda kalacağız. Geçen maç öyle oynamadık ama biraz daha arka planı sağlama almak istiyoruz. Güçlü ve sert bir takıma karşı başka özelliklerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

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    Yorumlar (3)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Sen tek yapacagin Ismail Kerem Ozan Alper yilmaz Zeki Ferdi ve merih bunlari kadroya almiyacaksin. Bunlarin yerine kosan ve Forma icin Milli Takim icin ter döken oyunculari alacaksin. Bunlar forma icin degil Para ve söhret icin oynuyorlar. 0 0 Yanıtla
  • fatih gök fatih gök:
    Hollanda 7 attı Yunan’a şıkır veriyorum Fransa 9 Türkiye 0 0 0 Yanıtla
  • Adem Altindag Adem Altindag:
    5 lik oluruz heralde 0 0 Yanıtla
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