Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında olası seçim ittifakına yönelik temaslar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı son açıklamada, parti liderleri arasında görüşmelerin sürdüğünü ve ittifakın kapsamının genişleyebileceğini belirtti.

"DAHA GENİŞ TABANLI İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Üç partinin bir araya gelmesine yönelik görüşmelerin kesin bir ittifak formülü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi partileri daha kapsamlı iş birliklerine yöneltebileceğini ifade etti.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir. Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir" dedi.

ERBAKAN ÇOK YÖNLÜ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın siyasi temaslarına da değinen Kılıç, seçmenlere farklı alternatifler sunabilmek amacıyla görüşmelerin birden fazla siyasi seçeneği kapsadığını belirtti.

Kılıç'ın açıklamalarına göre, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile sürdürülen temasların yanı sıra daha geniş bir siyasi birliktelik oluşturulması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak ittifakın hangi partileri kapsayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ FATİH ERBAKAN"

Olası ittifak görüşmelerinin yanı sıra cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da açıklık getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin adayının Fatih Erbakan olduğunu vurguladı.

Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erbakan'ın adaylıktan son anda çekildiğini hatırlatan Kılıç, bu kez adaylık kararının net olduğunu belirtti.

Kılıç, Erbakan'ın adaylığına ilişkin karar verme ve açıklama yetkisinin parti kurulları tarafından doğrudan Genel Başkan'a bırakıldığını ifade etti.

İTTİFAKIN KAPSAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yeniden Refah, Saadet ve DEVA partileri arasındaki temaslar sürerken, olası iş birliğinin başka siyasi partileri de içine alıp almayacağı henüz belli olmadı.

Seçimlere kadar önlerinde uzun bir takvim bulunduğunu belirten Kılıç, görüşmelerin liderler düzeyinde devam ettiğini bildirdi.