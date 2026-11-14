Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli - Son Dakika
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Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

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Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
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7 yorum

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında seçim ittifakı için görüşmeler sürerken, ittifakın kapsamının genişleyebileceği mesajı geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir" dedi. Kılıç, partisinin cumhurbaşkanı adayının Fatih Erbakan olduğunu da vurguladı.

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi arasında olası seçim ittifakına yönelik temaslar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yaptığı son açıklamada, parti liderleri arasında görüşmelerin sürdüğünü ve ittifakın kapsamının genişleyebileceğini belirtti.

"DAHA GENİŞ TABANLI İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Üç partinin bir araya gelmesine yönelik görüşmelerin kesin bir ittifak formülü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi partileri daha kapsamlı iş birliklerine yöneltebileceğini ifade etti.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi şeklinde üçlü bir sınırlama yaparsak bu siyasetin akışı içerisinde çok doğru bir sınırlandırma olmayabilir. Çünkü yüzde 50 artı 1 gereken sistemde çok daha geniş tabanlı ittifaklar kaçınılmaz hale gelebilir" dedi.

Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

ERBAKAN ÇOK YÖNLÜ GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın siyasi temaslarına da değinen Kılıç, seçmenlere farklı alternatifler sunabilmek amacıyla görüşmelerin birden fazla siyasi seçeneği kapsadığını belirtti.

Kılıç'ın açıklamalarına göre, Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile sürdürülen temasların yanı sıra daha geniş bir siyasi birliktelik oluşturulması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak ittifakın hangi partileri kapsayacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ FATİH ERBAKAN"

Olası ittifak görüşmelerinin yanı sıra cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da açıklık getiren Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin adayının Fatih Erbakan olduğunu vurguladı.

Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erbakan'ın adaylıktan son anda çekildiğini hatırlatan Kılıç, bu kez adaylık kararının net olduğunu belirtti.

Kılıç, Erbakan'ın adaylığına ilişkin karar verme ve açıklama yetkisinin parti kurulları tarafından doğrudan Genel Başkan'a bırakıldığını ifade etti.

Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli

İTTİFAKIN KAPSAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yeniden Refah, Saadet ve DEVA partileri arasındaki temaslar sürerken, olası iş birliğinin başka siyasi partileri de içine alıp almayacağı henüz belli olmadı.

Seçimlere kadar önlerinde uzun bir takvim bulunduğunu belirten Kılıç, görüşmelerin liderler düzeyinde devam ettiğini bildirdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Babasinin bu ulkeye ne faydasi olduki oglunun olsun”

Tüm yorumlar (7)
Yeniden Refah PartisiFatih ErbakanDeva PartisiSuat KılıçPolitikaSiyasetGündemGüncelAnkaraRefahSpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (7)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Babasinin bu ulkeye ne faydasi olduki oglunun olsun 3 9 Yanıtla
  • MGk MGk:
    Babanız Chp o ne derse o olacak 2 9
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bir Yunan atasøzu derki ulkesine faydasi olmayan ya dinci yada milliyetcidir der 2 2 Yanıtla
  • Kadir Can Kadir Can:
    3 nü toplasan %3 ediyor 2 2 Yanıtla
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    bu hayalperestler geçen seçimdeki zoraki, gayri samimi ittifaklardan hiç ders çıkarmamış, devleti ve milleti düşündükleri yok, sadece kandi istikballeri ve egoları doğrultusunda hareket ediyorlar, yeniden hezimete uyayacakları muhakkak 2 0 Yanıtla
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