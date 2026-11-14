Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi - Son Dakika
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Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

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Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
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Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki taziye evine gönderilen yemek büyük tepki çekti. Haberler.com'un gündeme taşıdığı olayın ardından gözlerin çevrildiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum" dedi.

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 37 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehidin evinde yemek verildi.  Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yemeğin görüntüleri ise büyük tepki çekti. Haberler.com'un olayı gündeme taşımasının ardından çok sayıda vatandaş, belediyeye tepki göstererek açıklama yapılmasını istedi.

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

BAŞKAN ÖNTÜRK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tepkilerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten açıklama geldi. Şehit ailesinden ve vatandaşlardan özür dileyen Öntürk, yaşanan aksaklığın sorumluluğunu üstlendi. Öntürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Payas'ımızın evladı, şehidimiz Astsubay Hüseyin Zehir'in taziyesindeki aksaklık için ailemizden ve hemşehrilerimizden özür diliyorum. Şehidimizin evine gönderilen yemekte bir eksiklik oldu. Bunun hiçbir mazereti yok. Şehidimizin misafirlerine layıkıyla sofra kurmak boynumuzun borcu. Bunu yapamadıysak sorumluluk bizim."

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

"OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTIM"

Şehit ailesiyle görüştüğünü belirten Öntürk, taziye boyunca yemek ve diğer ikramların belediye tarafından eksiksiz karşılanacağını duyurdu. Öntürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ailemizle görüştüm. Taziye boyunca ikramlar eksiksiz olarak belediyemizce karşılanacak. Olayla ilgili inceleme başlattım. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İşte Öntürk'ün o açıklaması; 

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
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