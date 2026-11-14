TEDAŞ güvenlik görevlileri Karayazı\'da soğukta meyve satan Koçak\'ın ürünlerini aldı

TEDAŞ güvenlik görevlileri Karayazı'da soğukta meyve satan Koçak'ın ürünlerini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Karayazı ilçesinde soğukta meyve satan Ömer Halis Koçak'ın yanına giden TEDAŞ bünyesindeki güvenlik personeli, tezgahtaki tüm ürünleri satın aldı. Görevliler, ürünlerin tamamını aldıktan sonra üşüyen Koçak'ı evine kadar götürerek teslim etti.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, soğuk havaya rağmen kurduğu tezgahta meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan Ömer Halis Koçak'ın imdadına özel güvenlik görevlileri yetişti. Tezgahtaki tüm ürünleri satın alan personel, üşüyen Koçak'ı evine kadar bıraktı.
Olay, Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi imkanlarıyla kurduğu küçük tezgahta meyve satışı yapan Ömer Halis Koçak, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğukta beklemeye başladı.
Bölgede görev yapan TEDAŞ bünyesindeki güvenlik personeli, tezgah başında üşüyen Koçak'ı fark ederek yanına gitti. Koçak'ın soğuk havada daha fazla beklememesi için harekete geçen görevliler, tezgahtaki tüm meyveleri satın aldı.
Duyarlı personel, ürünlerin tamamını aldıktan sonra Ömer Halis Koçak'ı evine kadar götürerek teslim etti. Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan bu dayanışma örneği, Koçak'ın da yüzünü güldürdü.
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