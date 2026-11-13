Özgür Özel, 259 eski CHP milletvekilini ağırladı, Mülayim'e rozet taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, 259 eski CHP milletvekilini ağırladı, Mülayim'e rozet taktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel, 259 eski CHP milletvekilini ağırladı, Mülayim\'e rozet taktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel, 259 eski CHP milletvekilini ağırladı, Mülayim\'e rozet taktı
Haber Videosu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisine katılan 259 eski CHP milletvekilini genel merkezde ağırladı; toplantı basına kapalı yaklaşık üç saat sürdü. Özel, milletvekillerini temsilen 94 yaşındaki Cumhuriyet Senatörü Ziya Gökalp Mülayim'e YENİ Parti rozetini taktı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde önceki dönemlerde CHP'de milletvekilliği yapmış parlamenterlerle bir araya geldi. Özel, dün topluca YENi Parti'ye katıldıklarını açıklayan milletvekillerini temsilen Cumhuriyet Senatörü Ziya Gökalp Mülayim'e rozet taktı. Özel ardından tüm milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Önceki dönemlerde CHP'den milletvekilliği yapmış 259 parlamenter, dün yayımladıkları ortak bildiriyle YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde bu isimlerle bir araya geldi. Sabah 11.00 itibarıyla başlayan toplantı basına kapalı olarak yaklaşık üç sat sürdü. Toplntıda Özel'e; Genel Sekreter Yunus Emre ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

Toplantıda Özel'in YENİ Parti'ye verdikleri destek ve kongre süreçlerinde görev alarak sağladıkları katkılar için milletvekillerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Özel, milletvekillerini temsilen Bülent Ecevit'in davetiyle CHP'ye üye olan, 60 yıllık CHP üyesi, 13, 14, 15, 17, ve 18'inci Yasama Yılı Cumhuriyet Senatörü, 94 yaşındaki Ziya Gökalp Mülayim'e YENİ Parti rozeti taktı. Özel sonrasında, parlamanterlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiZiya GökalpYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Engelli kızı için her şeyi bıraktı Polis babayla Eylül’ün kar günü Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
16:26
İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:35:40. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, 259 eski CHP milletvekilini ağırladı, Mülayim'e rozet taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android