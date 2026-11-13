İstanbul'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktı

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İstanbul\'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktı
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İstanbul\'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktı
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, araçtan inerek otomobilin üzerine çıktı. Elinde silah olduğu görülen kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İsa ÇİÇEK - İsa ALMACAYIR/İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, inip üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA
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