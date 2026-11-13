İstanbul\'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktı

İstanbul'da köprüde aracını durduran kişi silahla otomobilin üzerine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, araçtan inerek otomobilin üzerine çıktı. Elinde silah olduğu görülen kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İsa ÇİÇEK - İsa ALMACAYIR/İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, inip üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA