Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu

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Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
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Eski Alman milli futbolcu Max Kruse, "Byce – Ice Cream for True Fans" adlı markasıyla dondurma sektörüne girdi. 330 mililitrelik ambalajlarda satılan dondurmalar Borussia Dortmund, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf gibi kulüplerin renklerinde hazırlanıyor. Kruse, üretimde bizzat görev aldığını ve daha fazla kulüple anlaşmayı hedeflediğini söyledi.

Kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Max Kruse, profesyonel futbol hayatını noktaladıktan sonra sürpriz bir girişime imza attı. Eski Alman milli futbolcu, "Byce – Ice Cream for True Fans" (Gerçek Taraftarlar İçin Dondurma) adını verdiği markasıyla dondurma sektörüne girdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu

Alman basınına konuşan Kruse, projesini Almanya'da oldukça popüler olan ve görünümü bir tabak makarnayı andıran Spaghetti Eis tatlısından esinlenerek geliştirdiklerini anlattı.

FUTBOL TAKIMLARINA ÖZEL DONDURMA ÜRETİYOR

Kruse, yeni işini şu sözlerle anlattı:

"Şimdi dondurma yapıyorum, özellikle kulüp dondurmaları. Borussia Dortmund gibi kulüplerle çalışıyoruz ve her kulübün renklerinde dondurmalar sunuyoruz."

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu

330 mililitrelik özel ambalajlarda satışa sunulan dondurmalar, Borussia Dortmund'un yanı sıra MSV Duisburg, VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf ve Arminia Bielefeld taraftarlarıyla buluşuyor. Eski futbolcu, önümüzdeki dönemde daha fazla kulüple anlaşarak markasını büyütmeyi hedefliyor.

DONDURMALARI BİZZAT KENDİSİ ÜRETİYOR

Max Kruse, girişimini Paderborn döneminde tanıştığı ve ailesi yaklaşık 30 yıldır dondurmacılıkla uğraşan yakın bir arkadaşıyla birlikte yürütüyor. Üretim sürecinde bizzat görev aldığını belirten Kruse, kulüplerle anlaşma sağlamanın kolay olmadığını da söyledi. Birçok Alman kulübünün büyük dondurma firmalarıyla mevcut sözleşmeleri bulunduğunu ifade eden eski futbolcu, buna rağmen önemli takımlarla iş birliği yapmayı başardıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu

FENERBAHÇE İLE MAHKEMELİK OLMUŞTU

Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ancak sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Alman futbolcu, koronavirüs pandemisi döneminde alacaklarının ödenmediğini belirterek 18 Haziran 2020'de sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Kruse, yaklaşık 7,5 milyon euro talebiyle konuyu FIFA'ya taşırken Fenerbahçe yönetimi de sözleşmenin haksız feshedildiğini savunarak oyuncudan yaklaşık 18 milyon euro tazminat istemişti. Taraflar arasındaki hukuki süreç, 29 Aralık 2020'de anlaşmaya varılmasıyla sona ermişti.

2023'TE PROFESYONEL FUTBOLU BIRAKTI

Kariyeri boyunca Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Union Berlin gibi takımlarda da oynayan Max Kruse, 2023 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Amatör seviyede futbol oynamayı sürdüren Kruse, artık zamanının önemli bir bölümünü dondurma girişimine ayırıyor.

FenerbahçeMax KruseDortmundSporSon Dakika

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