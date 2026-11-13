Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, önceki akşam İstanbul İstinye'de objektiflere yansıdı. Bir süredir milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı konuşulan Baysel'e, hakkında çıkan ilişki iddiaları soruldu. Ünlü oyuncu, verdiği yanıtla merak edilen aşkını doğruladı.

"NE GÜZEL DUYMUŞSUNUZ İŞTE"

Daha önce özel hayatına ilişkin sorulara temkinli yanıtlar veren Cemre Baysel, bu kez eski sözlerini hatırlatarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Baysel, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız.' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte." ifadelerini kullanarak Emirhan Topçu ile ilişkisini doğruladı.

EMİRHAN TOPÇU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cemre Baysel'in açıklamasıyla birlikte bir süredir konuşulan aşk iddiaları da netlik kazanırken milli futbolcu Emirhan Topçu'dan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.