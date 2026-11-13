Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

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Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
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2 yorum
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Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel, bir süredir milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Önceki akşam İstinye'de görüntülenen Baysel, özel hayatına ilişkin soruya verdiği yanıtla ilişkisini ilk kez doğruladı.

Başarılı oyuncu Cemre Baysel, önceki akşam İstanbul İstinye'de objektiflere yansıdı. Bir süredir milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı konuşulan Baysel'e, hakkında çıkan ilişki iddiaları soruldu. Ünlü oyuncu, verdiği yanıtla merak edilen aşkını doğruladı.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

"NE GÜZEL DUYMUŞSUNUZ İŞTE"

Daha önce özel hayatına ilişkin sorulara temkinli yanıtlar veren Cemre Baysel, bu kez eski sözlerini hatırlatarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

Baysel, "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız.' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte." ifadelerini kullanarak Emirhan Topçu ile ilişkisini doğruladı.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor

EMİRHAN TOPÇU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cemre Baysel'in açıklamasıyla birlikte bir süredir konuşulan aşk iddiaları da netlik kazanırken milli futbolcu Emirhan Topçu'dan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Emirhan TopçuCemre BayselSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Milli futbolcu çoktan milli olmuştur. 1 0
  • Bilal Ulusoy Bilal Ulusoy:
    Kaç tane maç yaptı veya emirhan kaç gol attı 0 0
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