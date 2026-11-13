TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı

TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımızın Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bir gelişme daha yaşandı. Mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle Fransa maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın milli takım kampından ayrıldığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın A Milli Takım kampından izinli olarak ayrıldığını duyurdu.
FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Belçika karşılaşmasının 32. dakikasında sarı kart gören milli savunmacı, 15 Kasım'da oynanacak Fransa-Türkiye mücadelesinde görev yapamayacak.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Uluslar A Ligi'nde dün oynanan Türkiye - Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından 15 Kasım'daki Fransa - Türkiye müsabakasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."
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