Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! "Türk sineması" vurgusu dikkat çekti - Son Dakika
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Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! "Türk sineması" vurgusu dikkat çekti

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Zuhal Olcay\'dan eski eşi Haluk Bilginer\'e manidar yanıt! "Türk sineması" vurgusu dikkat çekti
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1 yorum

Usta oyuncu Zuhal Olcay, 37. Ankara Film Festivali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Eski eşi Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesinin ardından Olcay'ın özellikle "Türk sineması" vurgusu yapması, eski eşine manidar bir gönderme olarak yorumlandı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesinin kullanılmasını önermesinin ardından eski eşi Zuhal Olcay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ankara Film Festivali'nde sahneye çıkan Olcay'ın konuşmasında özellikle "Türk sineması" ifadesini kullanması, Bilginer'e gönderme olarak yorumlandı.

HALUK BİLGİNER'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Haluk Bilginer'in geçmişte verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler yeniden tartışma konusu oldu. Ünlü oyuncu, Türk sineması tanımına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" sözlerini kullanmıştı.

Bilginer'in bu açıklaması, sinemanın nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt!
Haluk Bilginer - Zuhal Olcay

ZUHAL OLCAY'DAN "TÜRK SİNEMASI" VURGUSU

Ankara Film Festivali'nin açılış töreninde sahne alan Zuhal Olcay, konser öncesinde yaptığı konuşmada sinema sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Festivalde ödül alan isimleri kutlayan Olcay, şu ifadeleri kullandı:

"Ne güzel bir festivalimiz daha gerçekleşiyor. Onur ödülü alan, ödül alan herkesi gönülden kutluyorum. Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce de Adana'da festivaldeydik. Ne güzel, sinemamız adına çok sevindirici, çok onur duyacağımız günler bunlar. İyi filmler geliyor, daha da iyileri gelecek. Türk sineması güzel yerlere gidecek."

ESKİ EŞİNE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Zuhal Olcay'ın konuşmasında özellikle "Türk sineması" ifadesini tercih etmesi, eski eşi Haluk Bilginer'in sözlerine dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

Film FestivaliHaluk BilginerZuhal OlcayMagazinTürkiyeAnkaraSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Halık bilginer uluslararası sinema sanatçısı,onun söylediğini anlamaya,bunların çapları yetmez! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! "Türk sineması" vurgusu dikkat çekti - Son Dakika
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