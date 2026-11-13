Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü - Son Dakika
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Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

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Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
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Altın piyasasında haftanın son işlem gününe girilirken sert fiyat hareketleri yaşanıyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artışı mesajları ve doların güçlenmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı. Ons altın 3 bin 853 dolarla son 13 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın da 6 bin 225 liraya kadar geriledi. Dip seviyelerden gelen tepki alımlarına rağmen altın, haftayı kayıpla kapatma yolunda ilerliyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı 4 bin 69 dolardan tamamlayan ons altın, bu hafta ABD ekonomisinden gelen verilerin ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle sert geriledi.

12 Kasım'daki işlemlerde 3 bin 853 dolara kadar düşen ons altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 06.05 itibarıyla 3 bin 918 dolardan işlem gören ons altında haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Altın fiyatlarında dip seviyelerden tepki alımları görülmesine rağmen haftalık kayıp devam etti. Mevcut seviyelerin korunması halinde değerli metal, son üç haftanın en sert haftalık düşüşünü yaşayabilir.

GRAM ALTINDA DA SERT GERİLEME

Uluslararası piyasalardaki satış baskısı Türkiye'deki gram altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftayı 6 bin 660 liradan tamamlayan gram altın, 13 Kasım sabahında 6 bin 344 lira seviyesinde fiyatlandı.

Gram altın hafta içerisinde 6 bin 225 liraya kadar gerilerken, haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 4,7'ye ulaştı. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ise gram altının ons altından farklı bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, özellikle birikimlerini değerli metalde değerlendiren yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD'DEN GELEN ENFLASYON VERİSİ ALTINI VURDU

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün arkasındaki en önemli gelişmelerden biri ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verisi oldu.

10 Kasım'da açıklanan verilere göre ABD'de tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,4 yükseldi. Piyasalarda ise artışın yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 0,3 artarak yüzde 0,2'lik beklentiyi geride bıraktı.

Enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesi, Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi. Faizlerin yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi baskıladı.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini belirtirken, çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesi halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, açıklanan enflasyon verilerini endişe verici bulduğunu belirtirken Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da fiyat baskılarının istenmeyen yönde ilerlediğine dikkat çekti.

Bu açıklamaların ardından piyasalarda aralık ayında faiz artışına gidileceği beklentisi güç kazandı.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI DA PİYASALARI ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yönünü etkileyen gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları da yer aldı.

Trump, 12 Kasım'daki açıklamasında Washington'un artık İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadığını savundu. İran'ın varlıkları ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduklarını öne süren Trump'ın sözleri, bölgedeki diplomatik çözüm beklentilerine ilişkin belirsizliği artırdı.

İran'a yönelik yeni bir askeri müdahale ihtimalinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatları destek bulurken, enerji maliyetleri ve enflasyonun seyri de yatırımcıların odağına yerleşti.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN BASKI ALTINDA KALDI

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve Fed'in faiz artırabileceği beklentileri doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine yol açtı.

Dolar endeksi 103,15 seviyelerine yaklaşırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,12'ye yükseldi.

Doların değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale gelmesine neden oldu.

Tahvil getirilerinin yükselmesi de faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azalttı.

ALTINDA YÜKSELİŞ BAŞLAYACAK MI?

Altın fiyatlarının 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından tepki alımları dikkat çekti. Ons altının 3 bin 853 dolardan yeniden 3 bin 900 doların üzerine çıkması, düşüşün ardından sınırlı bir toparlanmaya işaret etti.

Ancak bu hareketin kalıcı bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmedi. Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD enflasyon verileri, Fed yetkililerinin açıklamaları, doların seyri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi izlenecek.

Amerika Birleşik DevletleriMerkez BankasıOns AltınEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü - Son Dakika
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