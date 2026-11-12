“Erdoğan” haberi nedeniyle tutuklanmıştı! Karar açıklandı

"Erdoğan vefat etti" başlığıyla yayımlanan ölüm haberi nedeniyle Aydın'da yargılanan gazeteci İrem Delice hakkında karar verildi. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Delice'nin tahliyesine hükmedildi.

"ERDOĞAN VEFAT ETTİ" BAŞLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aydın'da yayın yapan Aydın Denge gazetesinin hesabından 25 Ağustos'ta yapılan bir haber duyurusu, adli sürecin başlamasına neden oldu. Gazete, Gülşen Erdoğan isimli bir kişinin hayatını kaybettiğini "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurdu. Başlıkta yalnızca Erdoğan soyadının kullanılması üzerine haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını kaybettiği yönünde yanlış bir izlenim oluşturduğu gerekçesiyle soruşturmaya konu edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, haberin yayımlanmasından bir gün sonra, 26 Ağustos'ta "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

4 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Aydın Denge gazetesinin temsilcisi Emin Aydın, yazı işleri müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve gazeteci İrem Delice gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İslam Keleş serbest bırakıldı. Emin Aydın, Yeşim Ülker ve İrem Delice ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Ancak savcılık, Delice hakkında verilen karara itiraz etti. İtirazın ardından gazeteci yeniden gözaltına alındı. İrem Delice, 28 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZETECİ İREM DELİCE'YE 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, gazeteci İrem Delice'yi "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, 25 Ağustos'ta yayımlanan ve Gülşen Erdoğan'ın ölümünü konu alan haberin başlığına ilişkin yargılama süreci sonuçlandırıldı. Ancak mahkeme, Delice hakkında verdiği mahkumiyet hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararıyla birlikte gazetecinin cezaevinden tahliyesine de hükmedildi. Bu karar, verilen hapis cezasının mevcut aşamada kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü olarak sonuç doğurmadığı anlamına geliyor.

İKİ GAZETE YÖNETİCİSİ BERAAT ETTİ

Davada yalnızca İrem Delice hakkında ceza kararı verilmedi. Gazetenin diğer yöneticileri hakkında da mahkeme değerlendirmesini tamamladı. Aydın Denge gazetesi temsilcisi Emin Aydın ile yazı işleri müdürü Yeşim Ülker, haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan muhabir İslam Keleş ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Böylece aynı haber nedeniyle başlatılan soruşturmada farklı adli kararlar ortaya çıktı.