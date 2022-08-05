Son Dakika Aydın Haberleri

01:15 Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.

00:31 Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Serkan L., kavga ettiği komşuları Hacer Alkan ve Aydın Alkan çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan hayatını kaybederken, eşi Aydın Alkan'ın hayatta kalma mücadelesi veriyor.

00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir Meteoroloji, 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre bugün Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı ifade edilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara tedbir almaları yönünde bilgi verildi.

23:52 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın toplam 12 madalya elde etti.

23:49 Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3) ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

22:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

21:26 AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

20:40 Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

20:29 Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan ve doğa severlerin uğrak yeri konumundaki Geçilmez Kanyonu'nda, gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

20:10 Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

19:22 Futbol: Rezerv Lig Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de sezonun ilk maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynandı.

19:04 Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

18:35 Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Salon: Bakü Spor SarayıHakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin...

15:38 Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.

15:33 Oğuz Kaan Salıcı, Mudanya'da: "Sayın Nebati; Yüzde 80 Enflasyonla Yanında 300 Koruma ile Sokakta Gezebiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Mudanya’da; “Sayın Nebati bir mizah unsuru. Geçenlerde ‘Batılı bir ülkenin ekonomi bakanı ile sohbet ediyorduk, ona ‘Sen yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsun. Ama ben yüzde 80 enflasyonla sokakta rahat rahat yürüyorum’ diyor. Sayın Nureddin Nebati, yüzde 80 enflasyonla, yanında 300 koruma ile geziyor. Onun için sokakta gezebiliyor. Yalnız gelsin. Korumasız gelsin. Üreticilerle sohbet etsin. Bakalım onlar kendisine ne söyleyecek” dedi.

15:12 Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.

14:58 Kayıp hemşirenin ailesi umutla gelecek haberi bekliyor Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 57 gündür aralıksız devam ediyor.

14:15 Denizde boğulan kadın kurtarılamadı Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 45 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti.

13:52 55 sporcu, 380 metreden atlayıp hedefe ulaşmaya çalışıyor Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. etap 55 sporcunun katılımıyla başladı.

13:46 Mudanya Kapalı Pazar Yerinin Temeli Törenle Atıldı Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı otopark ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte planladığı Kapalı Pazar Yeri’nin temeli CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katıldığı törenle atıldı.

13:35 Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.

13:19 Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu apartmanın cam giriş kapısına çarpan 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

12:03 Nazilli'den defansa iki takviye TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde iki ismi daha kadrosuna kattı.

11:40 Erkan Aydın: "Böyle Giderse Önümüzdeki Yıl Ne Hayvan Kalacak Ne de Süt Kalacak" CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yüzde 25'lik indirim yapıldığını duyurmasının ardından Bursa Büyükorhan'da hayvan pazarını ziyaret etti. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüzde 300-400'lere varan oranlarda arttığını belirterek, “Para kazanamıyoruz” dedi. Aydın, “Böyle giderse önümüzdeki yıl ne hayvan kalacak ne de süt kalacak" dedi.

11:24 Balıkçılar yeni av sezonuna teknelerine bakım yaparak hazırlanıyor Giresun'da sezon sonunda bakım yapılması için limana çekilen tekneler, yeni sezon için hazırlanıyor.

11:09 Nazilli Belediyespor 'Ceylan' ile anlaştı Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda dış transfer çalışmalarına devam ediyor.

11:05 Yılmaz: "Rekor denilen banka promosyon parası daha cebe girmeden pul oldu" Eğitim Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, rekor denilen banka promosyon parasının daha cebe girmeden pul olduğunu söyledi.

10:47 Aydın'da yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Aydın'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

10:29 Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı Erdemli ilçesinde fen lisesi kazanan öğrencilerin yüzde 80'i Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı -Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi kentin gurur kaynağı oldu Mersin Erdemli Belediyesi ücretsiz olarak açtığı kursa katılan ve aynı zamanda...

07:09 Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti.

00:28 Erzincan'da 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı ERZİNCAN'da, 1'i park halinde 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

23:11 Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

21:44 Su tesisatını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı Aydın'ın Söke ilçesinde havuzda meydana gelen arızayı gidermek isteyen H.S. (71), elektrik akımına kapıldı.

21:14 İstanbulspor-Trabzonspor maçından notlar Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

20:58 Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

20:56 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.

20:23 Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adreste ve araçlarda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu, tabanca ve hap ele geçirilirken yakalanan 2 kişi de tutuklandı.

19:58 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

18:46 Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Isparta'da incelemelerde bulundu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

17:13 Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan 4 beton santrali, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

16:55 Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı.

16:44 Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

16:36 Yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı.

16:09 Germencik Belediye Başkanı Öndeş Esnafla Kahvaltıda Buluştu Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen esnaf buluşmasında, Başkan Fuat Öndeş esnafla kahvaltı etti.

16:03 Efeler'de Yollar Asfaltlanıyor Efeler Belediyesi, belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile Dalama Yeniköy Mahallesi’ndeki tarla yollarını asfaltla kapladı.

15:47 Söke Belediyesi Ekipleri, Parklarda Çalışmalara Devam Ediyor Söke Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

15:46 Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

15:43 Alçak irtifa uçan paraşütçü aydınlatma direğine takıldı Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan genç, alçak irtifa uçuşu yaptığı sırada aydınlatma direğine takıldı.

14:58 Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar kamerada AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bisikletli 2 kişi birkaç dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

14:06 Sanal fuarda 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) de paydaşı olduğu çevrimiçi gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022' sona ererken, 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi.

14:05 ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Yılmaz,Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi.

13:57 Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı Türk iş insanı Olgun Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Shamrock Rovers'a 3-1 mağlup oldu.

13:55 Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirledi Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı.

13:28 Eskişehir'de Spor Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da açık alan sporlarını öne çıkararak vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla 11 farklı parkta düzenlediği spor etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 2022 yaz dönemi tamamlanan egzersizlere sabah ve akşam olmak üzere 2 bin 200 vatandaş düzenli olarak katıldı.

13:07 Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bisikletli, aynı sokakta birer dakika arayla sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

12:54 İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor Van'ın önemli kültürel geleneklerinden biri olan Van Oturma Geceleri'ni hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlar devam ediyor.

12:34 Aydın'da av sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 2022-2023 av sezonu 20 Ağustos 2022 günü başlayacak.

12:28 Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu GEÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin seyahat ederken 81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine şu ana kadar 50 bine yakın başvuru yapıldığını söyledi.

11:39 Efeler'de kamp bitti TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı.

11:32 Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2022-2023 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

11:22 Sakarya Üniversitesi kritik altyapıları koruyacak siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, kritik alanlara yönelik muhtemel siber saldırılara karşı çözüm üretecek uzmanlar yetiştiriliyor.

11:22 Genç milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de gözünü zirveye dikti Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

11:12 KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.

11:01 Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un yeni transferleri Recep Aydın ve Kenan Özer, bu sene takım olarak başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi.

10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ağustos 2022 Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta Ardahan "eksi"yi gördüHaziran-temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan Göle'de, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Cizre ile Silopi...

10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı İstanbul Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir adam, o esnada yerleri süpüren temizlik görevlisine saldırmaya başladı. Daha sonra anlaşılan olayda saldırganın "Köpeğime toz geldi" dediği ortaya çıkarken darp edilen temizlik görevlisinin de burnunun kırıldığı öğrendi. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10:39 Direksiyon öğreticilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürücü kurslarındaki usta öğreticilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.

10:34 Pehlivan'dan Asarlık'a müjde yağmuru Menemen'in Asarlık Mahallesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında müjdeler veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Mahallemize 15 bin 200 metrekarelik bir alanda Gençlik Merkezi kuruyoruz.

10:21 Cami yapılması için belediyeye arsa bağışladı Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bir vatandaş cami yaptırılması amacıyla Koçarlı Belediyesine yaklaşık 1 buçuk dönümlük arsasını bağışladı.

10:15 Aydınlı İbrahim Alp, Türkiye Şampiyonu oldu Aydın'ın yetiştirdiği sporcularından olan İbrahim Alp Bakır, geçtiğimiz gün Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

10:09 Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından kaçırılıp çöp eve dönüştürülen dairede bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce kalp rahatsızlığından ölen anneannesinin tedavisi sırasında tanıdığını söyledi.

00:19 Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı Kocaeli'de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

22:12 Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu Arnavutköy'de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

21:23 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

19:39 Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilirken yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın...

19:36 Bingöl spor haberi | Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak Gelen Bingöl haberlerine göre Koçarlı Belediyespor bünyesinde açılan kurslar ilgi görürken, Koçarlı Belediyesi öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle başlatılan proje ile Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak.