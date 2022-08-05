Son Dakika Aydın Haberleri

- 03:14 Çine'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
- 01:15 Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Zonguldak'ta bir kişi aralarında husumet bulunan komşusunun eşinin boğazını keserek öldürdü, kocasını ise ağır yaraladı.
- 00:31 Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
- 00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Serkan L., kavga ettiği komşuları Hacer Alkan ve Aydın Alkan çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan hayatını kaybederken, eşi Aydın Alkan'ın hayatta kalma mücadelesi veriyor.
- 00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
Meteoroloji, 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre bugün Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı ifade edilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara tedbir almaları yönünde bilgi verildi.
- 00:20 Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı
Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.
- 23:52 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi
İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın toplam 12 madalya elde etti.
- 23:49 Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.
- 22:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yaptı.
- 22:18 Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- 22:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.
- 22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.
- 21:26 AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
- 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yaptı.
- 20:54 Aydın gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışına katıldı
Aydın haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yaptı.
- 20:43 Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı
Kuveyt Sağlık Bakanı Halid es-Said, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti.
- 20:40 Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 20:29 Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan ve doğa severlerin uğrak yeri konumundaki Geçilmez Kanyonu'nda, gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.
- 20:10 Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ağustos Pazar günü öğleden sonra Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
- 19:43 Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
- 19:22 Futbol: Rezerv Lig
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de sezonun ilk maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynandı.
- 19:04 Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.
- 18:35 Voleybol: 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon: Bakü Spor SarayıHakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy, Yasin...
- 17:59 Aydın'da denize giren kadın boğuldu
Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.
- 17:54 İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
- 16:17 A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın Bangladeş'e karşı oynayacak.
- 15:38 Milletvekili Aydın, köy ve mezralarda yatırımları inceledi
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köylerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgiler aldı.
- 15:33 Oğuz Kaan Salıcı, Mudanya'da: "Sayın Nebati; Yüzde 80 Enflasyonla Yanında 300 Koruma ile Sokakta Gezebiliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bursa Mudanya’da; “Sayın Nebati bir mizah unsuru. Geçenlerde ‘Batılı bir ülkenin ekonomi bakanı ile sohbet ediyorduk, ona ‘Sen yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsun. Ama ben yüzde 80 enflasyonla sokakta rahat rahat yürüyorum’ diyor. Sayın Nureddin Nebati, yüzde 80 enflasyonla, yanında 300 koruma ile geziyor. Onun için sokakta gezebiliyor. Yalnız gelsin. Korumasız gelsin. Üreticilerle sohbet etsin. Bakalım onlar kendisine ne söyleyecek” dedi.
- 15:31 Ekipler Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi "Çeme Sidan" mevkisinde arıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 57'nci gününde sürüyor.
- 15:12 Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi.
- 14:58 Kayıp hemşirenin ailesi umutla gelecek haberi bekliyor
Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 57 gündür aralıksız devam ediyor.
- 14:15 Denizde boğulan kadın kurtarılamadı
Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 45 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti.
- 13:52 55 sporcu, 380 metreden atlayıp hedefe ulaşmaya çalışıyor
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. etap 55 sporcunun katılımıyla başladı.
- 13:46 Mudanya Kapalı Pazar Yerinin Temeli Törenle Atıldı
Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı otopark ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte planladığı Kapalı Pazar Yeri’nin temeli CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katıldığı törenle atıldı.
- 13:35 Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları başladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla başladı.
- 13:19 Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu apartmanın cam giriş kapısına çarpan 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
- 12:03 Nazilli'den defansa iki takviye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde iki ismi daha kadrosuna kattı.
- 11:40 Erkan Aydın: "Böyle Giderse Önümüzdeki Yıl Ne Hayvan Kalacak Ne de Süt Kalacak"
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yüzde 25'lik indirim yapıldığını duyurmasının ardından Bursa Büyükorhan'da hayvan pazarını ziyaret etti. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüzde 300-400'lere varan oranlarda arttığını belirterek, “Para kazanamıyoruz” dedi. Aydın, “Böyle giderse önümüzdeki yıl ne hayvan kalacak ne de süt kalacak" dedi.
- 11:25 Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- 11:24 Balıkçılar yeni av sezonuna teknelerine bakım yaparak hazırlanıyor
Giresun'da sezon sonunda bakım yapılması için limana çekilen tekneler, yeni sezon için hazırlanıyor.
- 11:09 Nazilli Belediyespor 'Ceylan' ile anlaştı
Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda dış transfer çalışmalarına devam ediyor.
- 11:05 Yılmaz: "Rekor denilen banka promosyon parası daha cebe girmeden pul oldu"
Eğitim Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, rekor denilen banka promosyon parasının daha cebe girmeden pul olduğunu söyledi.
- 10:47 Aydın'da yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Aydın'da yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- 10:29 Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı
Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı Erdemli ilçesinde fen lisesi kazanan öğrencilerin yüzde 80'i Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri'nden çıktı -Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi kentin gurur kaynağı oldu Mersin Erdemli Belediyesi ücretsiz olarak açtığı kursa katılan ve aynı zamanda...
- 07:09 Uludağ Yaz Festivali'de coşkulu açılış
Uludağ Yaz Festivali çercevesinde düzenlenen organizasyona vatandaşlar akın etti.
- 04:35 Kontrolünü çıkan otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı: 3 yaralı
Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarptı.
- 00:28 Erzincan'da 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
ERZİNCAN'da, 1'i park halinde 3 aracın karıştığı kazada otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 23:11 Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi
Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.
- 05.08.2022 05 Ağu 21:57 Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 21:44 Su tesisatını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde havuzda meydana gelen arızayı gidermek isteyen H.S. (71), elektrik akımına kapıldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 21:14 İstanbulspor-Trabzonspor maçından notlar
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 20:58 Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 20:56 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası
İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.
- 05.08.2022 05 Ağu 20:53 Dörtyol Kaymakamı Ergün'den, ilçedeki Kıbrıs gazilerine ziyaret
Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçedeki Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.
- 05.08.2022 05 Ağu 20:23 Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adreste ve araçlarda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu, tabanca ve hap ele geçirilirken yakalanan 2 kişi de tutuklandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 19:58 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 18:46 Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Isparta'da incelemelerde bulundu
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Isparta Valiliğini ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
- 05.08.2022 05 Ağu 17:13 Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi
Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan 4 beton santrali, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:55 Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta hasadı başladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:44 Nazilli Belediyespor 'Tultak' ile anlaştı
Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:36 Yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:09 Germencik Belediye Başkanı Öndeş Esnafla Kahvaltıda Buluştu
Germencik Belediyesi ve Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen esnaf buluşmasında, Başkan Fuat Öndeş esnafla kahvaltı etti.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:09 Kırmızı ışıkta geçen aracın motosiklet ve otomobile çarptığı kaza kamerada
DÜZCE'de kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, otomobile ve motosiklete çarptı.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:03 Efeler'de Yollar Asfaltlanıyor
Efeler Belediyesi, belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile Dalama Yeniköy Mahallesi’ndeki tarla yollarını asfaltla kapladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 16:00 Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 15:47 Söke Belediyesi Ekipleri, Parklarda Çalışmalara Devam Ediyor
Söke Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 15:46 Aydın'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 15:43 Alçak irtifa uçan paraşütçü aydınlatma direğine takıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan genç, alçak irtifa uçuşu yaptığı sırada aydınlatma direğine takıldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:58 Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar kamerada
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bisikletli 2 kişi birkaç dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:31 Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:07 Başkan Ertürk: "En kaliteli incirin yetiştiği Kuyucak'ta sezon başladı"
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gencelli ve Gencellidere Mahallesi'nde incir üreticilerini ziyaret etti.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:06 Sanal fuarda 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) de paydaşı olduğu çevrimiçi gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022' sona ererken, 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi.
- 05.08.2022 05 Ağu 14:05 ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Yılmaz,Tarım ve Orman Bakanlığı komitesine seçildi.
- 05.08.2022 05 Ağu 13:57 Shkupi, turu rövanş maçına bıraktı
Türk iş insanı Olgun Aydın'ın başkanlığını yürüttüğü Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, Avrupa Ligi 3. Eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Shamrock Rovers'a 3-1 mağlup oldu.
- 05.08.2022 05 Ağu 13:55 Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirledi
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin köklü ekibi Karakoçan 1985 Spor, teknik heyetini belirleyerek transfer çalışmalarına başladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 13:28 Eskişehir'de Spor Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da açık alan sporlarını öne çıkararak vatandaşların sağlıklı ve güvenli spor yapmalarını sağlamak amacıyla 11 farklı parkta düzenlediği spor etkinlikleri yoğun ilgi gördü. 2022 yaz dönemi tamamlanan egzersizlere sabah ve akşam olmak üzere 2 bin 200 vatandaş düzenli olarak katıldı.
- 05.08.2022 05 Ağu 13:07 Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bisikletli, aynı sokakta birer dakika arayla sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
- 05.08.2022 05 Ağu 12:54 İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor
İpekyolu'nda 'oturma gecesi' geleneği sürüyor Van'ın önemli kültürel geleneklerinden biri olan Van Oturma Geceleri'ni hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu programlar devam ediyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 12:34 Aydın'da av sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 2022-2023 av sezonu 20 Ağustos 2022 günü başlayacak.
- 05.08.2022 05 Ağu 12:28 Bakan Kasapoğlu: 'Seyahatsever'e 50 bine yakın gencimiz başvurdu
GEÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin seyahat ederken 81 ildeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine şu ana kadar 50 bine yakın başvuru yapıldığını söyledi.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:39 Efeler'de kamp bitti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyonkarahisar kampının 10 günlük ilk etabını tamamladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:32 Sivasspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2022-2023 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:22 Sakarya Üniversitesi kritik altyapıları koruyacak siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, kritik alanlara yönelik muhtemel siber saldırılara karşı çözüm üretecek uzmanlar yetiştiriliyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:22 Genç milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de gözünü zirveye dikti
Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Sude Fidan, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:12 KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ
KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:01 Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor
Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un yeni transferleri Recep Aydın ve Kenan Özer, bu sene takım olarak başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:48 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ağustos 2022
Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta Ardahan "eksi"yi gördüHaziran-temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan Göle'de, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Cizre ile Silopi...
- 05.08.2022 05 Ağu 10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
İstanbul Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir adam, o esnada yerleri süpüren temizlik görevlisine saldırmaya başladı. Daha sonra anlaşılan olayda saldırganın "Köpeğime toz geldi" dediği ortaya çıkarken darp edilen temizlik görevlisinin de burnunun kırıldığı öğrendi. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:39 Direksiyon öğreticilerine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri
Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürücü kurslarındaki usta öğreticilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:34 Pehlivan'dan Asarlık'a müjde yağmuru
Menemen'in Asarlık Mahallesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında müjdeler veren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Mahallemize 15 bin 200 metrekarelik bir alanda Gençlik Merkezi kuruyoruz.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:21 Cami yapılması için belediyeye arsa bağışladı
Aydın'ın Koçarlı İlçesinde bir vatandaş cami yaptırılması amacıyla Koçarlı Belediyesine yaklaşık 1 buçuk dönümlük arsasını bağışladı.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:15 Aydınlı İbrahim Alp, Türkiye Şampiyonu oldu
Aydın'ın yetiştirdiği sporcularından olan İbrahim Alp Bakır, geçtiğimiz gün Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.
- 05.08.2022 05 Ağu 10:09 Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu
BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından kaçırılıp çöp eve dönüştürülen dairede bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce kalp rahatsızlığından ölen anneannesinin tedavisi sırasında tanıdığını söyledi.
- 05.08.2022 05 Ağu 09:01 Çine'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 00:19 Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 22:12 Kırmızı ışıkta geçen İETT aracı zincirleme kazaya neden oldu
Arnavutköy'de kırmızı ışıktan geçtiği iddia edilen İETT otobüsünün otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
- 04.08.2022 04 Ağu 21:23 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
- 04.08.2022 04 Ağu 19:39 Yüksek Askeri Şura'nın dikkati çeken isimleri
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına getirilirken yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın...
- 04.08.2022 04 Ağu 19:36 Bingöl spor haberi | Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak
Gelen Bingöl haberlerine göre Koçarlı Belediyespor bünyesinde açılan kurslar ilgi görürken, Koçarlı Belediyesi öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle başlatılan proje ile Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak.
- 04.08.2022 04 Ağu 19:32 Prof. Dr. Aydın Uğur, son yolculuğuna İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşen törenle uğurlandı
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin (BİLGİ) eski rektörlerinden ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğur, ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve tüm sevenlerinin katılımıyla santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı.