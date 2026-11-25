Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Nazilli Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 15 parça sentetik uyuşturucu, 38 parça esrar, 5 gram eroin, 24 adet sentetik ecza ve 12 parça sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda B.H.D., T.A., M.A.K., T.Ö. ve T.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.