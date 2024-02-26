Son Dakika Nazilli Haberleri

- 12:40 Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Necmettin Erbakan mesajı
Naazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özcan, Erbakan'ı rahmetle anarak, onun ülkesine ve milletine olan hizmetlerini vurguladı.
- 12:34 Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkokul Öğrencilerine Gıda Güvenliği Eğitimi Verdi
Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, ilkokul öğrencilerine 'Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu bilgilendirici eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde öğrencilere, sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi, gıda üretimi aşamaları, tüketim sonrası gıda kayıpları ve israfının etkileri gibi konular ele alındı. Bu tür etkinliklerle genç nesillerin gıda konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemine katkı sağlamayı hedefleyen Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin toplumun genelinde gıda güvenliği bilincini yaymayı amaçladığını belirtti.
- 25 Şub Nazilli'de Baca Temizlerken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yücel Kocaoğlu isimli kişi, evinin çatısındaki bacayı temizlerken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahale sonucunda Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- 25 Şub Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, AcnTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 59'a çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Alagöz Holding Iğdır FK, Somaspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Detaylı puan durumu tabloları haberde yer almaktadır.
- 25 Şub TFF 2. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erdi
TFF 2. Lig'de oynanan 27. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı.
- 25 Şub Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Vinç Kiralayarak Maçı İzledi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol Kulübü ile karşılaşan Nazilli Belediyespor'un Başkanı Şahin Kaya, 75 gün hak mahrumiyeti olması nedeniyle vinç kiralayarak maçı izledi. Başkan Kaya, ceza süresi dolana kadar takımını yalnız bırakmayacağını belirtti.
- 25 Şub Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jeotermal santrale karşı köylüler mücadele ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
- 25 Şub Aydın'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, adli makamlarca işlemlerinin ardından cezalandırılacak.
- 24 Şub Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda KPSS'ye hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Çerçioğlu, eğitime verilen önemi vurgulayarak, kreşlerin önemini ve otizm destek merkezlerinin açılmasını anlattı. Ayrıca, kamuda mülakat sisteminin adalet duygusunu yaraladığını belirtti.
- 24 Şub Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS kurslarına katılan gençlerle buluştu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda KPSS'ye hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Çerçioğlu, kamuda işe alımlarda KPSS puanının yanı sıra uygulanan mülakat sisteminin mağduriyetlere sebep olduğunu vurguladı.
- 24 Şub Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs 16 yıl hapis cezasıyla yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda M.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
- 24 Şub Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere 'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma' eğitimi verdi
Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bulunan ortaöğretim kurumlarında düzenlediği etkinlikle öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere gıda ambalajları üzerindeki etiketlerin nasıl okunması gerektiği, içerik bilgileri, son kullanma tarihleri ve üretici bilgileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, etkinlik sonrasında daha bilinçli gıda seçimleri yapabileceklerini ifade ederek, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
- 24 Şub Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı
Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonları kapsamında 46 milyon TL'lik dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 35 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyon sonucunda şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.
- 24 Şub Nazilli'de düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen 'Kafes-45' operasyonunda nitelikli dolandırıcılıktan gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyon sonucunda örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı da tutuklandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
- 23 Şub Aydın'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan M.K isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
- 23 Şub Türkiye'de Futbol Maçları Programı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları belirlendi. Süper Lig'de Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçları ön plana çıkıyor. 1. Lig'de ise Altay-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Göztepe ve Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçları dikkat çekiyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise birçok maç oynanacak.
- 23 Şub Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Berat Kandili Mesajı Yayımladı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özcan, kandillerin sevgi, hoşgörü ve birlik beraberlik zamanları olduğunu belirterek, tüm Müslümanların birlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.
- 23 Şub Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı
Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonları kapsamında, jandarma tarafından 46 milyon TL'lik dolandırıcılık olayına karışan ve aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 19'u adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi.
- 22 Şub Aydın'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Sonuçlandı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen Okullar Arası Futsal Genç A Erkekler ve Kızlar müsabakaları tamamlandı. Toplamda 73 takım ve 876 sporcu mücadele ettiği müsabakalarda Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi erkekler kategorisinde birinci olurken, Nazilli Lisesi kızlar kategorisinde birinci oldu. Başarılı sporcular ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm okullara ve sporculara teşekkür ederek gençleri spora teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.
- 22 Şub Aydın'da Okullar Arası Yıldız Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Yıldız Erkekler ve Kızlar Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, genç sporcuların rekabetini sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkekler kategorisinde Efeler Ortaokulu birinci olurken, kızlar kategorisinde ise Söke Savuca Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı. Ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.
- 22 Şub Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 35 gözaltı
Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonunda, jandarma tarafından düzenlenen dolandırıcılık harekatında 35 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında örgüt elebaşları da gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.
- 22 Şub Bakan Yerlikaya: 3 organize suç örgütü çökertildi, 63 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' Operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda birçok suç unsuru ele geçirildi.
- 22 Şub Aydın merkezli 4 ilde 46 milyonluk dolandırıcılık operasyonu
Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma, 35 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler arasında örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı da bulunuyor. Operasyon sonucunda şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.
- 22 Şub İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 63 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-45' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda delil ve malzeme ele geçirildi.
- 22 Şub Dev operasyon! 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşılar dahil 63 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı, Kastamonu'da Ömer Çınar ve Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşıları da dahil olmak üzere 63 şüpheli yakalandı.
- 21 Şub Nazilli Belediyesi Demirciler Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarını Tamamladı
Nazilli Belediyesi ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alanda yeni yol yapım çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinleri tarafından talep edilen zeytin ve incir bahçelerine giden yaklaşık bin metre uzunluğundaki yol, parke taşı döşeme faaliyetleriyle yenilendi. Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
- 20 Şub Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Midyat Belediye Spor'u mağlup etti
Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'e yükselme play-off mücadelesinin ilk maçında Midyat Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.
- 20 Şub Nazilli'deki Anaokulları Denetleniyor
Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren anaokullar, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından düzenli olarak denetleniyor. Denetimler, çocukların sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürebilmelerini amaçlıyor.
- 20 Şub Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı Play-Off'a galibiyetle başladı
Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol takımı, TVF 2. Lig Play-Off karşılaşmalarında 52 Çamlık Orduspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Takım, bir üst lige yükselmek için mücadelesine devam edecek.
- 20 Şub Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına lokma hayrı düzenlendi
Ege Üniversitesi'nde 9 yıl önce öldürülen tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına, Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokma hayrı düzenlendi. Etkinliğe, Nazilli Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı, katılımcılara teşekkür ederek Çakıroğlu'nun anısını yaşatacaklarını belirtti.
- 19 Şub Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Yarı Final ve Final Maçlarına Hazır
Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig'e yükselme play-off maçları için hazırlıklarını tamamladı. Takımın hedefi yarı final maçlarını kazanarak final grubuna çıkmak ve şampiyonluk yaşamak.
- 18 Şub Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
- 18 Şub TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri tamamlandı
TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadeleleri bugün Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Esenler Erokspor maçı 3-2, Ankara Demirspor-Bursaspor maçı 2-0, Altınordu-Adıyaman FK maçı 2-1, Nazilli Belediyespor-Serik Belediyespor maçı 0-3, Yeni Mersin İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor maçı 0-0, AcnTURK Vanspor-1461 Trabzon maçı 1-0 sonuçlandı. Kırmızı Grup'ta ise Belediye Derincespor-Amed Sportif Faaliyetler maçı 0-2, Uşakspor-Karaman FK maçı 0-2, İskenderunspor-Isparta 32 Spor maçı 2-1, Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavurköy Belediyespor maçı 1-0, Düzce Cam Düzcespor-Etimesgut Belediyespor maçı 0-1, Denizlispor-Fethiyespor maçı 0-1, Menemen FK-İnegölspor maçı 3-1, Somaspor-GMG Kastamonuspor maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.
- 18 Şub Haftanın tarihine bakış
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
- 17 Şub Nazilli'de 56 suçtan aranan kadın yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık ve yağma gibi 56 ayrı suçtan aranan ve hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz G. (36), Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Kadının işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
- 17 Şub Nazilli'de 56 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık başta olmak üzere 56 ayrı suçtan aranan ve 746 adet suç kaydı bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahsın hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
- 17 Şub Aydın'dan Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı
Aydın merkez ve ilçelerinden kutsal topraklara gidecek umre kafilesi düzenlenen programlarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Efeler, Nazilli ve Koçarlı'dan yola çıkan umreci kafilesi dualarla uğurlandı. İl Müftüsü Hasan Güneş, umrecilere dua etmelerini istedi ve Medine-i Münevvere'ye Hz. Peygamberin misafiri olmaya gittiklerini hatırlattı.
- 16 Şub Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde seyreden bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ehliyeti olmadığı öğrenildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- 16 Şub Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Gemlik Basketbol'u ağırlıyor
Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 12. haftasında lider olarak çıktığı maçta Bursa temsilcisi Gemlik Basketbol takımını ağırlayacak.
- 16 Şub Nazilli Belediyesi Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak'ın Yol Sorununa Çözüm Buluyor
Nazilli Belediyesi, Yıldıztepe Mahallesi 51 Sokak'ın uzun yıllardır süren yol sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Yolun deforme olmasıyla zor durumda kalan mahalle sakinleri ve araç sürücüleri için modern ve ferah bir görünüm sağlanacak.
- 16 Şub Aydın'da park halindeki minibüs yangını söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halinde çalışırken yangın çıkan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeşil Mahalle Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen yangında sürücü E.A'nın içinde uyurken bulunduğu minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangında 39 bin lirasının da yandığını iddia etti.
- 15 Şub İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'İspatlarsanız politikayı bırakırım'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve birinci derece akrabalarının hiçbir şekilde herhangi bir belediye ile iş veya para ilişkisi olmadığını belirterek, 'Yurtdışında şirketimiz yok, belediye ve bakanlarla ilişkilerimiz yok. İspatlarsanız politikayı bırakırım. Şantajın dışında olabilmek çok önemli' dedi.
- 15 Şub Meral Akşener: Kendi ve ailesinin belediye ile ilişkisi yok
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve birinci derece akrabalarının hiçbir şekilde herhangi bir belediye ile iş veya para ilişkisi olmadığını belirtti. Akşener, şantajın dışında olmanın önemine vurgu yaparak, politikayı bırakacağını söyledi.
- 15 Şub Kızılay ve Jandarma Kan Bağışında Bulundu
Kızılay Aydın Şube Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Efeler ve Nazilli ilçelerinde Kızılay tarafından kurulan stantlarda jandarma personeli ve askerler bağışında bulundu. Bu etkinlikle yardımlaşma ve dayanışma kültürü pekiştirilirken, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
- 15 Şub Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı 1. Lig'e yükselme maçlarına hazırlanıyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, Karaman'da oynanacak olan yarı final maçlarına hazırlanıyor. Başantrenör Süleyman Bozkan önderliğinde çalışmalarını sürdüren takım, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.
- 14 Şub Nazilli'deki Patlama Davasında İkinci Duruşma Görüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. İddianamede, 9 şüphelinin cezalandırılması istenmişti. Tutuklu bulunan işletmeci serbest kalırken, diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla salıverildi.
- 14 Şub Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşu kavgası: İki kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan S.G. ile komşusu Y.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Ö.G ve Ö.Ö yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- 14 Şub Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında deve güreşi festivalini iptal etti
Nazilli Belediyesi, Erzincan'da yaşanan toprak kayması sonrasında hafta sonu düzenlenecek olan deve güreşi festivalinin iptal edildiğini duyurdu.
- 14 Şub Nazilli'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 187 gram Kubar esrar ve 9 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
- 14 Şub Aydın'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 ayrı suçtan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan B.E.Ş. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından aranan şahıs, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
- 13 Şub Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe Anıldı
Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 63'üncü yılında Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz ve Ethem Oruç, Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Demirci Mehmet Efe'nin torunları katıldı.
- 13 Şub Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde yapılan faaliyetlerde 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.
- 13 Şub Nazilli Ticaret Odası'nda çalışan Serdar Yayoğlu hayatını kaybetti
Nazilli Ticaret Odası'nda uzun yıllar görev yapan 51 yaşındaki Serdar Yayoğlu, kanser tedavisi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. Yayoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kemer Camii'nden kaldırılacak.
- 13 Şub Nazilli Belediyesi Bozyurt Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı
Nazilli Belediyesi ekipleri Bozyurt Mahallesi 384 Sokak ve çevresindeki 3 bin metrekare alanda yol yapım çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların 2. etabı tamamlandı ve 3. etap faaliyetlerinin de başlatılacağı müjdelendi.
- 13 Şub Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Saf Irkların Devamlılığını Sağlamak İçin Önemli Bir Proje Yürütüyor
Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) öncülüğünde yürütülen proje, kaliteli damızlık sığır ihtiyacının karşılanması ve saf ırkların devamlılığının sağlanması amacıyla hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Proje, Aydın'da başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ek bütçe desteğiyle genişleyen bir çalışmadır. Damızlık sığır yetiştiriciliğinde dişi spermanın kullanımı ve verimlilik takip sistemi gibi yöntemlerle işletmelerin verimliliği artırılmaktadır. Projenin başarısı, damızlık sığır yetiştiriciliği ve hayvancılık politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Aydın'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, ülke genelinde bir model oluşturarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacaktır.
- 12 Şub Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Köşk ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor
Mustafa Savaş, mevcut büyükşehir belediye başkanının 15 yıldır çalışmadan algı yönetimi ile şehri yönettiğini ileri sürerek seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca suya zam yapmayacaklarını belirtti. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise 5 yıllık görev süresinde 4 yıldan beri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ulaşamadığını söyledi.
- 12 Şub Aydın'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Seçmen Sayısı Arttı
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlere göre Aydın'da seçmen sayısı yaklaşık yüzde 1 oranında artış gösterdi.
- 12 Şub Nazilli'de Emeklilerin Geçim Sıkıntısı
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan emekliler, yaşam şartlarının giderek zorlaşmasından yakınıyor. Ev kiralarının yüksekliği ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin geçinmesi zorlaşıyor. Emekliye kira yardımı ve gıda yardımı yapılması talep ediliyor. Nazilli Emekliler Derneği Şube Başkanı, emeklilere ayrıcalık tanınması gerektiğini belirtiyor. Emekliler, maaşlarının yetersizliği nedeniyle geçim sıkıntısı çekiyor ve çözüm bekliyor.
- 12 Şub Adıyaman FK ile berabere kalan Nazilli Belediyespor'da gol sorunu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, Adıyaman FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, oyuncularının birçok gol pozisyonunu değerlendiremediğini belirtti. Abdullah Beytaş, attığı golle takımına beraberliği getirdi.
- 12 Şub Adıyaman FK, Nazilli Belediye Spor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde Nazilli Belediye Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maç büyük bir mücadeleye sahne oldu.
- 11 Şub Aydın'da Jandarma Operasyonu: Gözaltına Alınan Şahısların Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi
Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine gözaltına alınan 5 şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
- 10 Şub Aydın'da Zeytin Hırsızlığına Son
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden çalınan 150 kilo zeytin, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.
- 10 Şub Bucaspor 1928 ve Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 ve Altınordu, 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, ara transfer sezonunun son gününde Erdal Akdarı ile anlaşmaya varırken, Altınordu ise Buca deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.
- 10 Şub Nazilli Belediyespor, Adıyaman FK maçına galibiyet için çıkacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, düşme hattında bulunan Adıyaman FK ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, takımın Play-Off iddialarını sürdürmek istediğini belirterek, maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldıramayınca ara transferde kadrosuna dahil ettiği 8 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
- 10 Şub Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Y.İ. (17) tarafından kullanılan bir motosiklet, K.A. idaresindeki bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- 09 Şub TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
- 09 Şub Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'ndan Kasabanın Alileri adlı oyun daveti
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun hazırladığı Kasabanın Alileri adlı oyuna tüm sanatseverleri davet etti. Oyun, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.
- 09 Şub Nazilli İlçe Müftülüğü, Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı düzenledi
Nazilli İlçe Müftülüğü, Nazilli Diyanet Gençlik Merkezi'nde 'Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' düzenledi. Kamp boyunca gençlere İslam ve hayat, Kur'an ve hadisten hikayeler gibi dersler verildi. Ayrıca eğlenceli aktiviteler, oyunlar, kitap okuma ve sportif faaliyetler de yapıldı. Kamp, gençlerin bilgi ve birikimlerini arttırmalarına, sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve birlik beraberlik duygularının gelişmesine katkı sağladı.
- 09 Şub Bucaspor 1928 ile Altınordu arasındaki İzmir derbisi heyecanı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 ile Altınordu arasında oynanacak olan İzmir derbisinde ev sahibi ekip, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isterken konuk takım ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefiyle mücadele edecek. Geçen hafta berabere kalan Buca ekibi, taraftarı önünde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Altınordu ise düşme hattıyla arasındaki puan farkını artırmayı hedefliyor.
- 09 Şub Türkiye'de Hava Kirliliğinin En Yoğun Olduğu 20 Bölge Belirlendi
Greenpeace Akdeniz, Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu 20 bölgeyi belirledi. İskenderun ilçesi başı çekerken, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde de kirli hava solunuyor. Hava kirliliğinin dünya genelinde dakikada 13 insanın ölümüne yol açtığına dikkat çekiliyor.
- 09 Şub Nazilli'de 75 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 şahsa ait yaklaşık 75 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs, çalıntı malzemeler ile birlikte gözaltına alındı ve malzemeler sahiplerine teslim edildi.
- 09 Şub Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ve Nazilli ilçelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ve Nazilli ilçelerinde 2 caddeyi yenileyerek trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza attı.
- 08 Şub Mustafa Savaş, Nazilli'de hizmetlere başlayacaklarını duyurdu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Nazilli ziyaretinde Ticaret Odası'nın konuğu oldu. Savaş, göreve geldiklerinde ilk üç ayda hizmetlere başlayacaklarını duyurdu.
- 08 Şub Nazilli Ülkü Ocakları, askere giden Bilal Kartal'a uğurlama töreni düzenledi
Nazilli Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı, vatan görevini yapmak için askere giden Bilal Kartal'a uğurlama töreni düzenledi. Tören sırasında İstiklal Marşı okundu ve Ülkücü Yemini edildi. Başkan Fatih Özmen, Bilal Kartal'ı alkışlar eşliğinde uğurlarken, tüm Ülkü Ocakları Teşkilatı'na teşekkür etti.
- 07 Şub Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nı yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nı yeniliyor.
- 07 Şub Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nı yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nı yenileme çalışmalarına başladı. Yol yapım ve bakım ekipleri, kazı çalışmalarının ardından temel malzeme serimi ve sıcak asfalt serimi yapacak. Yol işaretlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilecek.
- 06 Şub Nazilli'de depremzede öğrenciler yemekte protokol ile buluştu
Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraşlı depremlerin ardından ilçeye gelerek öğrenim gören depremzede öğrenciler yemekte protokol bir araya geldi.
- 06 Şub Nazilli'de depremzede öğrencilere etkinlik düzenlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.
- 06 Şub Aydın Kuyucak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, sol şeride park eden bir tıra arkadan çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- 06 Şub Nazilli Belediye Başkanı Miraç Kandili'ni Kutladı
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi'nin kandilini tebrik etti. Miraç Kandili'nin feyzi, bereketi ile ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının daim olmasını diledi.