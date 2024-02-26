Son Dakika Nazilli Haberleri

13 Şub 13 Şub

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Saf Irkların Devamlılığını Sağlamak İçin Önemli Bir Proje Yürütüyor

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) öncülüğünde yürütülen proje, kaliteli damızlık sığır ihtiyacının karşılanması ve saf ırkların devamlılığının sağlanması amacıyla hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Proje, Aydın'da başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ek bütçe desteğiyle genişleyen bir çalışmadır. Damızlık sığır yetiştiriciliğinde dişi spermanın kullanımı ve verimlilik takip sistemi gibi yöntemlerle işletmelerin verimliliği artırılmaktadır. Projenin başarısı, damızlık sığır yetiştiriciliği ve hayvancılık politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Aydın'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, ülke genelinde bir model oluşturarak hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacaktır.