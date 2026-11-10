Nazilli\'de 20 öğrenci Atatürk\'ü 88. ölüm yıldönümünde sanatla andı

Nazilli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde üç kadın resim öğretmeni, öğrencileriyle birlikte Atatürk'ü sanatın diliyle anmak için bir araya geldi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında üç kadın resim öğretmeni ve 20 öğrenci, 'Atatürk'ü Sanatla Anıyoruz' temalı anma etkinliği düzenledi. Öğretmenler canlı performanslarıyla, öğrencilerde okullarında yaptıkları Atatürk konulu resimleriyle görücüye çıktı.

Atatürk'ü Anma Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atan Resim Öğretmenleri Burcu Üğü, Seren Üney ve Bahar Ercan, öğrencileriyle birlikte Atatürk sevgisini tuvallere taşıdı. Öğrencilerin günler süren emekle hazırladığı Atatürk temalı resimler, Belediye Meydanında açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğretmenlerin gerçekleştirdiği canlı resim performansları da etkinliğe renk kattı.

Resim Öğretmeni Burcu Üğü'nün 7, Seren Üney'in 6, Bahar Ercan'ın ise 7 öğrencisiyle katıldığı etkinlikte toplam 20 çocuk, fırçalarıyla Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve minneti tuvallerine aktardı. Resim sergisini gezip başarılı belgelerini de tek tek öğrencilere takdim eden Nazilli Belediye Başkanı Opr.Dr.Ertuğrul Tetik, eline aldığı fırça ile Atatürk ve Türk Bayraklı resmi tamamladı. Öğrencileri ve Resim Öğretmenlerini çalışmaları için kutlayan Başkan Tetik; "Geleceğimiz olan Atatürk gençliği öğretmenlerimize emanet. Sanata ve sanatçıya çok değer veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgileri ile çok güzel bir Atatürk gençliği yetişiyor. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.