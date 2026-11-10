Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor - Son Dakika
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Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

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Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa\'ya yeni enerji koridoru geliyor
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8 yorum

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Antalya'daki COP31 kapsamında hayata geçirilen iş birliğiyle Azerbaycan'da üretilen temiz elektriğin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projeyi "Elektriğin TANAP'ı" olarak nitelendirdi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerji ticaretini geliştirmek ve bölgesel enerji bağlantılarını güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Dört ülkeyi birbirine bağlayacak yeni enerji koridoruyla yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması planlanıyor.

DÖRT ÜLKEDEN STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imza attı.

Anlaşmayla dört ülke arasındaki enerji iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel enerji arz güvenliğinin artırılması ve temiz enerji ticaretinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Anlaşma kapsamında temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanması için gerekli teknik, ticari ve düzenleyici koşullar oluşturulacak.

Ayrıca elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyon desteklenecek ve enerji hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımı sağlanacak. Böylece enerji iletim altyapısının güçlendirilmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ELEKTRİĞİN TANAP'I OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada projenin Türkiye ve bölge ülkeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bayraktar, "Antalya’da Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'yı imza altına aldık. 2024'te temellerini attığımız ve Nisan 2025’te Bakü’de imzaladığımız mutabakat zaptıyla ilerlettiğimiz iş birliğimizi, bugün hükümetlerarası bir anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşımış olduk. ‘Elektriğin TANAP’ı’ olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergahı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor

AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni enerji koridorunun Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunacağını belirten Bayraktar, "Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım; ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkanlar sunacak ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anlaşmayla Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Avrupa pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“Bulgaristan Azerbaycan Gürcistan 3 ülke de ekonomi olarak bizden kat kat köüyken son 24 yıldır TL nin değer kaybetmesi sonucu bizden daha iyi duruma geldiler.…”

Tüm yorumlar (8)
Alparslan BayraktarBulgaristanAzerbaycanGürcistanAntalyaTürkiyeEkonomiGüncelGündemEnerjiCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (8)

  • Atilla ASİLTÜRK Atilla ASİLTÜRK:
    Bulgaristan Azerbaycan Gürcistan 3 ülke de ekonomi olarak bizden kat kat köüyken son 24 yıldır TL nin değer kaybetmesi sonucu bizden daha iyi duruma geldiler. Diğer bir problem de Türkiye de milli gelirin yüzde 95 e yakın payının nüfusun yüzde 5 ine verildiği sürece halk böylelikle fakir kalmaya devam edecek. 8 4
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Abi bir takdir edin yahu! Lay lay lom u bırak 3 1
    BARBAROS BARBAROS:
    Bizdeki hortumun onda biri onlarda olsa yerle bir olurlar :)) 3 0
    Emrah Aydin Emrah Aydin:
    şu haberi okuduğunda aklına bumu geldi? doğrusun yanlışsın demiyorum! haber ile alakasını çözemedim 3 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    hayırlı olsun. yeni yüzyıl türkiyemizin yüzyılı olsun, ümmete devlete, millete hayır getirsin inşallah 5 1
  • yunus deniz yunus deniz:
    şu COP31 ismini değiştirsinler bence.. valla ülke başkanı olsaydım sırf o isimden dolayı gelmezdim. 1 2
  • CAN CAN:
    tr üzerinden ab rahat nefes alacak azerbeycan gazını satıp para kazanacak biz ne kazanacaz 1 1
  • Halil Catak Halil Catak:
    Bulgaristan bayrağı kırmızı, yeşil, beyaz değil miydi 0 0
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