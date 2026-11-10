Amedspor\'dan tarihi transfer! Gift Orban\'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un sezon başında Bundesliga ekibi Hoffenheim'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gift Orban, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürüyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını çift haneye yükseltti. Yıldız futbolcunun bu başarısı, sözleşmesindeki satın alma maddesinin devreye girmesini sağladı.

GALATASARAY'A ATTIĞI GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Amedspor'un Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmada takımının golünü kaydeden Gift Orban, ligde çıktığı 11 maçta 10 gole ulaştı. Sezon başından bu yana takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte sözleşmesinde yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonunu da aktifleştirdi. Nijeryalı santrforun gol performansı, Amedspor'un transfer planlamasında önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

3 MİLYON EUROLUK OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Hoffenheim'dan kiralanan Gift Orban'ın sözleşmesinde bulunan 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu, gol şartının gerçekleşmesiyle devreye girdi. Böylece Amedspor'un Nijeryalı futbolcunun bonservisini aynı bedel karşılığında aldığı belirtildi. Orban'ın bonservis bedeli, kulüp tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

Amedspor, sezon başında Genk forması giyen Yira Sor'u 3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Gift Orban için de aynı bonservis bedelinin devreye girmesiyle Nijeryalı golcü, Yira Sor'un kulüp tarihindeki transfer rekorunu egale etti. Amedspor böylece aynı sezonda iki futbolcu için 3'er milyon euroluk bonservis bedeline ulaşmış oldu.

154 MAÇTA 81 GOL VE 17 ASİST

Futbol kariyerine Nijerya'da başlayan Gift Orban, daha sonra Norveç temsilcisi Stabaek'e transfer oldu. Ardından Gent, Lyon ve Hoffenheim formalarını giyen golcü futbolcu, kariyerinde çıktığı 154 karşılaşmada 81 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki santrfor, Amedspor formasıyla bu sezon yakaladığı gol ortalamasıyla da dikkat çekiyor.