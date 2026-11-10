Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor\'dan tarihi transfer! Gift Orban\'ın bonservisi belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
6 yorum

Amedspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gift Orban, Galatasaray karşısında attığı golle sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye soktu. Süper Lig'de 11 maçta 10 gole ulaşan Nijeryalı yıldızın 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu aktif hale geldi. Böylece Orban, Amedspor tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcuları arasına girdi.

Amedspor'un sezon başında Bundesliga ekibi Hoffenheim'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gift Orban, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürüyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını çift haneye yükseltti. Yıldız futbolcunun bu başarısı, sözleşmesindeki satın alma maddesinin devreye girmesini sağladı.

GALATASARAY'A ATTIĞI GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Amedspor'un Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmada takımının golünü kaydeden Gift Orban, ligde çıktığı 11 maçta 10 gole ulaştı. Sezon başından bu yana takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte sözleşmesinde yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonunu da aktifleştirdi. Nijeryalı santrforun gol performansı, Amedspor'un transfer planlamasında önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

3 MİLYON EUROLUK OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Hoffenheim'dan kiralanan Gift Orban'ın sözleşmesinde bulunan 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu, gol şartının gerçekleşmesiyle devreye girdi. Böylece Amedspor'un Nijeryalı futbolcunun bonservisini aynı bedel karşılığında aldığı belirtildi. Orban'ın bonservis bedeli, kulüp tarihinin en yüksek transfer ücretlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

Amedspor, sezon başında Genk forması giyen Yira Sor'u 3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Gift Orban için de aynı bonservis bedelinin devreye girmesiyle Nijeryalı golcü, Yira Sor'un kulüp tarihindeki transfer rekorunu egale etti. Amedspor böylece aynı sezonda iki futbolcu için 3'er milyon euroluk bonservis bedeline ulaşmış oldu.

154 MAÇTA 81 GOL VE 17 ASİST

Futbol kariyerine Nijerya'da başlayan Gift Orban, daha sonra Norveç temsilcisi Stabaek'e transfer oldu. Ardından Gent, Lyon ve Hoffenheim formalarını giyen golcü futbolcu, kariyerinde çıktığı 154 karşılaşmada 81 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki santrfor, Amedspor formasıyla bu sezon yakaladığı gol ortalamasıyla da dikkat çekiyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Git orman bedavaya alınmış neden Fener 70 milyon euro'ya 50 milyon euro'ya adam alıp da bu kadar güzel çıkmıyor”

Tüm yorumlar (6)
GalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Adem Emisen Adem Emisen:
    Git orman bedavaya alınmış neden Fener 70 milyon euro'ya 50 milyon euro'ya adam alıp da bu kadar güzel çıkmıyor 6 1 Yanıtla
    Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Fenermi sadece kamil 0 0
  • Adem Emisen Adem Emisen:
    Bedavaya almışlar lan 4 0 Yanıtla
  • Ümit Ezer Ümit Ezer:
    Tebrikler amedspor 1 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    bunların bu yükesk performansı geçici transfer olacsklar orbsnı satabilmek için aldı anmed 3 e aldı 20 ye satar eğer amed ilk beşte bitirirse kimse kalmaz takımda 0 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    3 milyon mu o da ne ya. abi o zaman bu fener gs bjk napıyor böyle sağa sola 40-50 milyon savurup duruyor ha? 50 milyon nere 3 milyon nere ha ha ha ha? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:26:01. #7.13#
SON DAKİKA: Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android