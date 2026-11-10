Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Haber Videosu

Kanada'da doğa yürüyüşüne çıkan kişiler, açık arazide ilerledikleri sırada silah sesleriyle büyük korku yaşadı. Başlarının üzerinden kurşunların geçtiğini fark eden yürüyüşçüler, kendilerini korumak için yere eğilmek zorunda kaldı.

Kanada'da sık kullanılan bir yürüyüş güzergahında yaşanan olay, büyük bir faciaya dönüşme tehlikesi yarattı. 

Uzun otlarla kaplı arazide yürüyen kişiler, aniden duyulan silah sesleri üzerine neye uğradıklarını şaşırdı. Kurşunların üzerlerinden geçtiği sırada eğilerek korunmaya çalışan yürüyüşçüler, tehlikeli anlar yaşadı.

"KİMSEYİ GÖRMEDİK" SAVUNMASI

Silah kullanan kişiler, çevrede kimseyi görmediklerini söyleyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak olayın sık kullanılan bir yürüyüş alanında yaşanması ve uzun otların görüşü engellemesi, ateş açılmadan önce çevre güvenliğinin sağlanmasının önemini ortaya koydu.

KanadaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:46:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android