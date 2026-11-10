Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler - Son Dakika
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Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

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Şengül Teyze\'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
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18 yorum
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Şengül Teyze\'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
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"Şengül Teyze" isimli yaşlı kadın, bir dönem "Oğlum" diye seslendiği "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık için söyledikleriyle pes dedirtti.

Ankara'da gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle tanınan ve kamuoyunda "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının ardından, daha önce videolarında yer alan Şengül Teyze'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 2023 yılında evi yenilenen, ihtiyaçları karşılanan ve Oyanık ile yakın görüntüler veren yaşlı kadının sözleri "Yok artık" dedirtti. 

"GETİRDİKLERİNİ KENDİLERİ YİYORDU"

Paylaşılan görüntülerde Şengül Teyze, Oyanık’ın ziyaretler esnasında getirdiği yiyecekler ve yardım süreçlerine ilişkin soruları yanıtladı. Yaşlı kadın, ziyaret sırasında getirilen pideden bahsederek kendisi için yalnızca küçük bir pay ayrıldığını belirterek "Getirdiklerini kendileri yiyordu. Bana şöyle bir parça koyuyordu. Tipinde vardı onun" ifadelerini kullandı.

Şengül Teyze'den

NEREDEN NEREYE 

Yayınlanan içeriklerde, Şengül Teyze’nin son açıklamalarının yanı sıra Oyanık’ın geçmiş dönemde çektiği görüntülere de yer verildi. Eski kayıtlarda ikilinin sarıldığı, birlikte güldüğü ve Oyanık’ın sokakta bir örtü üzerinde yaşlı kadınla yemek yedirği anlar görülüyor. Oyanık'ın tutuklanmasının ardından gelen yeni açıklamalar, daha önce kaydedilen bu görüntüler ile zıtlık oluşturması bakımından kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Okurların en beğendiği yorum

“"insanoğlu nankördür" en net görüntüsü.”

Tüm yorumlar (18)
GüncelSözlerAnkaraYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (18)

  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    "insanoğlu nankördür" en net görüntüsü. 23 2
    MHSN SRC MHSN SRC :
    AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL TEYZENİN O YÜZDEN BİLMEDEN YARGILAMAYIN. 4 4
  • Ferdi Umutlu Ferdi Umutlu:
    Düştün mü, ayağın tökezledi mi herkes seni satar. 15 2
  • Haber yorum Haber yorum:
    Allah ın birilerine mal mülk vermemesinin acı bir örneği bu kadın. İşini görene kadar oğlum, işin bitince gıybetini yap. Evini yaptı, tüm eşyan yenilendi, umreye kadar gittin, her hafta seni ziyaret etti... Sen tam bir nankörsün 15 2
  • Ayhan KURT Ayhan KURT:
    Bu tip abi abla teyze vs uzak durun bunlar ustirmar konusunda oldukça yüzsüz utanmaz insanlar 7 2
  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    Nankör , eski çöplüğüne dönmen dileğiyle.. 6 2
    Vasf Kahraman Vasf Kahraman:
    nankör derken adam kendi cebinden mi vermiş sanki bağışcıların parasıyla yapmıs hepsiylede yardım yaptımı oda bi soru Allah bilir 1 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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