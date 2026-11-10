25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı - Son Dakika
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25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

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25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
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Kanada'da ikinci el mağazasından yalnızca 25 dolara koltuk satın alan bir kadın, dört yıl sonra hayatının sürpriziyle karşılaştı. Koltuğun arasına düşürdüğü telefonunu ararken nadir bulunan bir Rolex saat keşfeden kadın, saati açık artırmada 191 bin dolara sattı.

Kanada'da yaşayan bir kadının ikinci el mağazasından aldığı eski koltuk, yıllar sonra beklenmedik bir kazancın kapısını açtı. Yalnızca 25 dolar ödediği koltuğu yaklaşık dört yıl boyunca kullanan kadın, bir gün telefonunu minderlerin arasına düşürdü. Telefonunu çıkarmak için koltuğun içine uzandığında ise kendisine ait olmayan bir kol saati buldu. İlk bakışta sıradan görünen bu keşfin değeri, yapılan incelemenin ardından ortaya çıktı.

TELEFONUNU ARARKEN SERVET BULDU

Koltuğun içinden çıkan saatin sahibini bulmaya çalışan kadın, öncelikle koltuğu satın aldığı ikinci el mağazasıyla iletişime geçmek istedi. Ancak girişimlerinden sonuç alamadı. Bunun üzerine bulduğu saatin değerini öğrenmek için lüks ikinci el saatlerin alım satımını yapan Bob's Watches şirketine başvurdu.

Uzmanların yaptığı incelemede saatin, koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gören nadir bir Rolex modeli olduğu belirlendi.

1960'LI YILLARDA ÜRETİLEN NADİR MODEL ÇIKTI

Times of India'nın aktardığına göre koltuktan çıkan saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında ürettiği Daytona 6241 modelinden 3 binden az sayıda üretildiği belirtiliyor.

Sınırlı üretimi ve koleksiyon değeri nedeniyle dikkat çeken saat, kadının beklediğinin çok üzerinde bir değere sahip çıktı.

AÇIK ARTIRMADA 191 BİN DOLARA SATILDI

Saatin gerçek değerinin anlaşılmasının ardından Bob's Watches tarafından çevrim içi bir açık artırma düzenlendi. Koleksiyoncuların ilgisini çeken Rolex, müzayedede 191 bin dolara alıcı buldu.

Böylece yalnızca 25 dolara satın alınan ikinci el koltuktan çıkan saat, kadına beklenmedik bir kazanç sağladı. Yaklaşık dört yıl boyunca kullanılan koltuğun içinde saklı kalan değerli saat, telefonun minderlerin arasına düşmesi sayesinde bulundu.

KanadaRolexDünyaSon Dakika

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