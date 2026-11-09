Bodrum'da kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü, Portekizli 2 turist tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü, Portekizli 2 turist tutuklandı

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Bodrum'da çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 turist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı iki turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki M.K., turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Ağır yaralanan genç, önce Amerikan Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hastanede yaşam savaşı veren M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıPortekiz3. SayfaturistBodrumGüncelSon Dakika

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