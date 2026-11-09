Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir\'deki fabrika patlamasında can kaybı 16\'ya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 saaat süren Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasına ilişkin acı bilançoyu paylaştı. Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığını belirten Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

İZMİR'DE 16 CAN KAYBI, 13 YARALI VAR

Erdoğan, "İzmir'deki patlamada 16 kardeşimiz hayatını kaybetti. 2'si ağır, 13 vatandaşımız yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Kimlerin ihmali sorumluluğu olduğu ortaya çıkacaktır. Öncelikle hayatını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.









Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bunların hemen akabinde kabinemizin talimatıyla Enerji ve İçişleri Bakanlarımız süratle olay yerine intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN ÇALKANTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"

Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemini meşgul eden konuları değerlendirdik. Dış politikada son dönemde yaşanan hadiseleri ve gelişmeleri kapsamlıca mütalaa etme imkânı bulduk. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye, tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında, Allah'a hamdolsun, bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor.

Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye'nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir.

"İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ GRAFİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatını ve en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ocak-ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Biliyorsunuz, 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor.

İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artışla 18,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekim ayında bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. On iki aylık bazda ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ekim ayında yüzde 11,4 azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 3,4 arttı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçılarımızı, firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

TURİZM GELİRLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Değerli arkadaşlar, benzer bir grafiği turizmde de görüyoruz. Ocak-eylül 2026 döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık.

Bu rakamla hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

TURİZMCİLERE "KONAKLAMA VERGİSİ" MÜJDESİ"

Bir diğer güzel haberimiz, nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun.

Burada şunun da altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendiliğinden oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir. Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri ve katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin ve sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar, Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının ve Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe milletçe başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar, her zaman söylediğim gibi, sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Özellikle bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci bu manasıyla neticeye ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacak.

"KARDEŞLİĞİN PEKİŞTİĞİ BİR ORTAMDA KAZANAN 86 MİLYON OLACAK"

İstanbul'un, Antalya'nın, bütün şehirlerimizin tarihî ve turistik güzelliklerini nasıl dünyanın beğenisine güvenle sunabiliyorsak Hakkâri'nin, Şırnak'ın, Van'ın, Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in ve Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, kardeşliğin, dostluğun ve kardeşliğin Türkiye'nin sokaklarında pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak. Süreç başarıyla ilerlediğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır üzüntü ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şahlanacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük sıçramayı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılımı müreffeh, özgür Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Bu hususun tüm bakanlıklar tarafından bilinmesini istiyorum. Bir asayiş sürecinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sürdürmekte kararlıyız. Daha önce de pek çok kez ifade ettiğim gibi sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönmek istemiyoruz. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla, temkinli ve en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz.

"ENERJİ ALANINDA HAMLE ÜSTÜNE HAMLE YAPIYORUZ"

Son olarak, Irak'ta devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı. Önceki hafta yüzden fazla örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Güvenlik hassasiyetinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. İşimize bakıyoruz. Bir an önce bu meseleyi kalıcı bir şekilde çözmeye odaklanıyoruz. Güvenlik birimlerimizin ve ilgili arkadaşlarımızın yoğun çabaları, parti ayrımı yapmaksızın siyasi kurumların güçlü desteği ve aziz milletimizin hayır duasıyla inşallah en kısa vadede başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sevgili vatandaşlarım, bölgemizde yoğunlaşan ve olumsuz tesirini gördüğümüz bir diğer sorunlu alan enerji güvenliği ve idaresidir. Enerji alanında hamle üstüne hamle yapıyoruz.

Ve çeşitlendirilmesi dediğimiz çalışmalar ve etkin enerji diplomasimizle ülkemizdeki etkisini asgariye indirmiş durumdayız. Bununla birlikte biz, bu 23 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyen, bundan sonra da büyüme ivmesini devam ettirecek olan bir ülkeyiz. İhracatımızı 300 milyar doların üzerine çıkarmayı, turizm gelirlerimizi ise 50 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz.

"ENERJİ KAYNAKLARIMIZI DAHA VERİMLİ KULLANMALIYIZ"

Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu aşması, 2040'lı yıllarda ise 94 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durum, enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanmamızı gerektiriyor. Enerji tüketimimiz artarken üretim ve sondaj faaliyetlerimizi de artırarak bu talebi en güvenli, en istikrarlı ve en uygun maliyetle karşılamaya özel önem veriyoruz. Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus, yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın harekete geçirilmesidir. Aramadan bulunmaz. Şu hakikati biliyoruz: Gerek denizlerimizde gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Çalıştık, çabaladık, yatırım yaptık. Engeller karşısında vazgeçmedik. Ve hamdolsun, bu önemli keşifleri ülkemizin kazanç hanesine yazdık.

"GABAR PETROLÜN BAŞKENTİ OLDU"

İşte bu büyük keşiflerden biri Sakarya gazı. İşte Gabar petrolümüz. İşte Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervimiz. Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz başarılar...

Bakınız, bugün ürettiğimiz doğal gaz ile dört milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer üretim platformuyla mevcut üretimi iki katına çıkararak gaz ulaştırdığımız hane sayısını sekiz milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Çukurova ve Gabar adeta petrolün başkenti hâline geldi. Bir dönem terörün ve şiddetin kol gezdiği Gabar'da bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 84 bin varile ulaştık. Tüketimimizin önemli bir bölümünü buradan temin ediyoruz.

Şimdiye kadar Gabar'da toplam 75,4 milyon varil ham petrol üretildi. Böylece cari açığın kapatılmasına 6 milyar dolarlık katkı sağlandı. Allah'a sonsuz hamdolsun ki Gabar'ın bağrından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfedildi. Gazi ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı.

"YILLIK 5,5 MİLYON VARİL PETROL POTANSİYELİ VAR"

Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 5,5 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 830 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varile ulaşacak. Bu gelişmenin ekonomimize 4,4 milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu haberimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"KARABAĞ'DA İHYA SEFERBERLİĞİ YAŞANIYOR"

30 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesi'ni Külliyemizde gerçekleştirdik. Zirvede aldığımız kararların Türk dünyasının birliğine katkı sağlamasını can-ı gönülden temenni ediyorum. Türk dünyasından kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 31 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi İstanbul'da misafir ettik.

Dün ise Azerbaycan'daydık. Şuşa'da duygu verici bir tabloya şahit olduk. Aliyev kardeşimin liderliği altında Karabağ'da ihya seferberliği yaşanıyor. Hemen her yerde yollar, binalar, alt geçitler, ibadethaneler ve konutlar hızla yükseliyor. Karabağ'ın dört bir yanında barışın ve huzurun rüzgarı esiyor. Biz de iki devlet, tek millet düsturuyla Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması için şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"FON SORUŞTURMASINDA EN KÜÇÜK BİR TAVİZ OLMAYACAK"

17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. Bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah en küçük bir taviz ve tavsamamız olmayacak.

Fon sorunu ilk ortaya çıktığında, "Biz başkalarına benzemeyiz" demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimizin eminim artık çok net görüldüğünü düşünüyorum. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun ve kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum."