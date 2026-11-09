İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık - Son Dakika
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İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

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İzmir\'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık
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İzmir\'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı patlamanın görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. 10 kişiye ulaşılmaya çalışılan patlamanın şiddetiyle deprem olduğunu düşündüklerini söyleyen Deniz Ülker, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük" dedi. Enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama, çevrede büyük korkuya neden oldu. Patlamanın ardından tesisten yükselen siyah dumanlar ve alevler çevredeki vatandaşlar tarafından da görüldü. Olay sırasında fabrikanın dışında bulunan görgü tanıkları, duydukları şiddetli ses nedeniyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini anlattı.

"ÖNCE DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlama sırasında fabrikanın dışında olduğunu belirten Deniz Ülker, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

"Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı"

Ülker'in sözleri, patlamanın çevrede nasıl hissedildiğini ortaya koyarken, olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: <a class='keyword-sd' href='/deprem/' title='Deprem'>Deprem</a> oluyor sandık

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"

Bir diğer görgü tanığı Durali Ülker de patlamanın ardından fabrikanın çevresini duman ve toz bulutunun kapladığını söyledi. Ülker, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

"YER ALTIMIZDAN KAYDI"

Bir başka görgü tanığı ise "Çok şiddetliydi, yer altımızdan kaydı" diyerek o anları anlattı.

Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, AFAD ve sağlık ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.

İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

VALİLİK ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

İzmir Valiliği, saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilik açıklamasında, patlamanın sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma başlatıldı.

İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

ENKAZ ALTINDA 10 KİŞİ ARANIYOR

Patlamanın ardından enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD ve diğer ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altındaİzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
Kaynak: İHA
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