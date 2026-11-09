Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren zanlının vurduğu annenin tedavisi sürüyor

İhsaniye’de 8 kişinin öldüğü olayların ardından kaçmaya çalışan şüphelinin saldırısına uğradığı belirtilen Serpil P.’nin tedavisi sürüyor. Ailesi, yoğun bakım önünde doktorlardan gelecek haberi bekliyor.

ARACINI VERMEYİNCE ATEŞ AÇTI İDDİASI

İhsaniye ilçesine bağlı köylerde yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından kaçmaya çalışan şüpheli Arif Sefa Ö.’nün, güzergah üzerinde araç değiştirmek amacıyla 03 AIU 814 plakalı beyaz otomobili durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin, aracını vermek istemeyen Serpil P.’ye pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürüldü.

ENTÜBE EDİLDİ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Serpil P., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Başından vurulan kadının entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Serpil P.’nin ailesi ve yakınları, 4 gündür yoğun bakım önünde bekleyişini sürdürüyor. Yoğun bakımda bugün uyandırılması beklenen Serpil P.’nin, uyanması halinde tedavisine normal serviste devam edileceği belirtildi.