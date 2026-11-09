California'da kruvaziyerden düşen piyanisti 9 saat sonra iki balıkçı kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

California'da kruvaziyerden düşen piyanisti 9 saat sonra iki balıkçı kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

California açıklarında kruvaziyerden düşen piyanist, yaklaşık 9 saat sonra iki balıkçı tarafından kurtarıldı. Kıyıdan 32 kilometre açıkta bulunan ve hastaneye kaldırılan piyanistin sağlık durumunun stabil olduğu, olayın soruşturulduğu açıklandı.

California açıklarında seyreden bir kruvaziyerde piyanist olarak çalışan kişi, gece saatlerinde gemiden düştükten sonra okyanusta saatlerce hayatta kalmayı başardı. Piyanist, kıyıdan yaklaşık 32 kilometre açıkta 2 balıkçı tarafından bulundu.

GECE 02.30'DA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay, 6 Kasım Cuma günü yaşandı. Newport Beach cankurtaran ekiplerinin değerlendirmesine göre piyanist, yerel saatle 02.30 sıralarında gemiden düştü ve bulunana kadar yaklaşık 9 saat denizde kaldı. Newport Beach Cankurtaran Tabur Komutanı Adam Yacenda, piyanistin bulunduğu noktanın kıyıdan yaklaşık 24-32 kilometre açıkta, okyanusun ortasında olduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan piyanistin, 14 katlı “Ovation of the Seas” gemisinde çalıştığı belirlendi. ABD basınında yer alan bilgilere göre gemi, Los Angeles’tan başlayan, Catalina Adası ve Meksika’nın Ensenada kentini kapsayan 4 gecelik turunu tamamlamak üzereydi.

MARLİN AVINDAN DÖNERKEN FARK ETTİLER

Newport Beach’te yaşayan Sean Norton ve Grant Garrett, Catalina Adası yakınlarındaki sabah marlin avından dönerken, teknenin kaptanı öğle saatlerinde suda bir insan olduğunu fark etti. Balıkçılar tekneyi durdurup oltalarını topladı ve piyanisti birlikte tekneye çekti.

Garrett, durumu fark ettikleri anı “Tekneyi durdurun, bütün halatları denize atalım” diye bağırdığını anlatarak aktardı. Norton ise kurtarılan kişinin tekneye alındığında büyük bir şok içinde olduğunu belirterek, piyanistin kendisine yalnızca “Teşekkür ederim. Öleceğimi sandım” dediğini söyledi.

“SU SICAKLIĞI 24 DERECEYDİ”

Tekneye alındıktan sonra kendine gelen piyanist, Royal Caribbean’a ait kruvaziyerde piyanist olarak çalıştığını söyledi. Balıkçılar, piyanisti tekneye aldıktan sonra acil durum çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye gelen Newport Beach cankurtaranları, piyanistin “Ovation of the Seas” gemisinin çalışanı olduğunu doğruladı.

Norton, bölgede bu yıl etkili olan “süper El Nino” nedeniyle suyun 76 Fahrenhayt (yaklaşık 24 santigrat derece) olduğunu belirterek, sıcak suyun piyanistin hayatta kalmasında etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti. Güney California açıklarında deniz suyu bu dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, ancak bunun piyanistin hayatta kalmasındaki etkisi netlik kazanmadı.

SAHİL GÜVENLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Sahil Güvenliği, denizden bilinci açık bir kişiyi kurtaran bir vatandaştan ihbar aldığını açıkladı. Sahil Güvenlik, hastaneye kaldırılan piyanistin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayatını kaybetme tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Piyanistin gemiden nasıl düştüğü ve neden gemi tarafından fark edilmediği henüz bilinmiyor. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ROYAL CARIBBEAN’DAN AÇIKLAMA

Royal Caribbean Group sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Bu zor dönemde mürettebat üyemize destek ve yardım sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
CaliforniaPiyanistGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:42:51. #.0.3#
SON DAKİKA: California'da kruvaziyerden düşen piyanisti 9 saat sonra iki balıkçı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android