California'da kruvaziyerden düşen piyanisti 9 saat sonra iki balıkçı kurtardı

California açıklarında seyreden bir kruvaziyerde piyanist olarak çalışan kişi, gece saatlerinde gemiden düştükten sonra okyanusta saatlerce hayatta kalmayı başardı. Piyanist, kıyıdan yaklaşık 32 kilometre açıkta 2 balıkçı tarafından bulundu.

GECE 02.30'DA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay, 6 Kasım Cuma günü yaşandı. Newport Beach cankurtaran ekiplerinin değerlendirmesine göre piyanist, yerel saatle 02.30 sıralarında gemiden düştü ve bulunana kadar yaklaşık 9 saat denizde kaldı. Newport Beach Cankurtaran Tabur Komutanı Adam Yacenda, piyanistin bulunduğu noktanın kıyıdan yaklaşık 24-32 kilometre açıkta, okyanusun ortasında olduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan piyanistin, 14 katlı “Ovation of the Seas” gemisinde çalıştığı belirlendi. ABD basınında yer alan bilgilere göre gemi, Los Angeles’tan başlayan, Catalina Adası ve Meksika’nın Ensenada kentini kapsayan 4 gecelik turunu tamamlamak üzereydi.

MARLİN AVINDAN DÖNERKEN FARK ETTİLER

Newport Beach’te yaşayan Sean Norton ve Grant Garrett, Catalina Adası yakınlarındaki sabah marlin avından dönerken, teknenin kaptanı öğle saatlerinde suda bir insan olduğunu fark etti. Balıkçılar tekneyi durdurup oltalarını topladı ve piyanisti birlikte tekneye çekti.

Garrett, durumu fark ettikleri anı “Tekneyi durdurun, bütün halatları denize atalım” diye bağırdığını anlatarak aktardı. Norton ise kurtarılan kişinin tekneye alındığında büyük bir şok içinde olduğunu belirterek, piyanistin kendisine yalnızca “Teşekkür ederim. Öleceğimi sandım” dediğini söyledi.

“SU SICAKLIĞI 24 DERECEYDİ”

Tekneye alındıktan sonra kendine gelen piyanist, Royal Caribbean’a ait kruvaziyerde piyanist olarak çalıştığını söyledi. Balıkçılar, piyanisti tekneye aldıktan sonra acil durum çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye gelen Newport Beach cankurtaranları, piyanistin “Ovation of the Seas” gemisinin çalışanı olduğunu doğruladı.

Norton, bölgede bu yıl etkili olan “süper El Nino” nedeniyle suyun 76 Fahrenhayt (yaklaşık 24 santigrat derece) olduğunu belirterek, sıcak suyun piyanistin hayatta kalmasında etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti. Güney California açıklarında deniz suyu bu dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, ancak bunun piyanistin hayatta kalmasındaki etkisi netlik kazanmadı.

SAHİL GÜVENLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Sahil Güvenliği, denizden bilinci açık bir kişiyi kurtaran bir vatandaştan ihbar aldığını açıkladı. Sahil Güvenlik, hastaneye kaldırılan piyanistin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayatını kaybetme tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Piyanistin gemiden nasıl düştüğü ve neden gemi tarafından fark edilmediği henüz bilinmiyor. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ROYAL CARIBBEAN’DAN AÇIKLAMA

Royal Caribbean Group sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “Bu zor dönemde mürettebat üyemize destek ve yardım sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.