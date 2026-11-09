Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir - Son Dakika
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Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

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Trump\'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran\'ı Irak\'tan işgal edebilir
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5 yorum

Irak basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'a sunulan İran'a yönelik savaş planının bazı bölümleri sızdırıldı. Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin de gördüğü aktarılan plandaki üç senaryodan biri, Amerikan askerlerinin Irak üzerinden İran'ın güneyine girerek işgal harekatı başlatmasını içeriyor.

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden yükseldiği dönemde Irak basınından dikkat çekici bir haber geldi. Irak merkezli El Mada gazetesinin 9 Kasım tarihli haberine göre Başbakan Ali Falih ez-Zeydi, Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle yaptığı toplantıda Donald Trump'a sunulan askeri planın bazı bölümlerini gündeme getirdi. Üç farklı savaş senaryosunun bulunduğu planda, ABD birliklerinin Irak üzerinden İran'ın güneyine ilerlemesi seçeneği de yer alıyor. Bu senaryo, Irak'ın iki ülke arasında çıkabilecek yeni bir savaşın doğrudan parçası haline gelmesi ihtimalini gündeme taşıdı.

ABD ASKERLERİ IRAK ÜZERİNDEN İRAN'A GİREBİLİR

El Mada'nın hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'a sunulan savaş planının üç ayrı senaryodan oluştuğu aktarıldı. Bunlardan biri, Amerikan kara birliklerinin Irak topraklarından geçerek İran'ın güneyine girmesini içeriyor.

Böyle bir harekatın gerçekleşmesi halinde Irak, yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu bir ülke olmaktan çıkarak İran'a yönelik kara operasyonunun geçiş güzergahına dönüşebilir. Bu durum, Bağdat yönetimini hem Washington hem de Tahran karşısında son derece zor bir konuma sürükleyebilir.

Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

İRAN'IN KUVEYT'E YÖNELİK SENARYOSU DA MASADA

Gazetenin haberinde yalnızca ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatı değil, Tahran'ın verebileceği karşılık da ele alındı.

Toplantıda değerlendirilen bir diğer senaryoya göre İran, Irak'ın güneyindeki Basra bölgesini kullanarak Kuveyt'e yönelik askeri harekat gerçekleştirilmesi için baskı yapabilir.

Bu ihtimal, olası bir ABD-İran savaşının yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayabileceğini, Irak ve Körfez ülkelerini de içine alan daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceğini gösteriyor.

TRUMP'TAN IRAK BAŞBAKANINA SERT UYARI

El Mada'nın aktardığı bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Zeydi arasında 5 Kasım Perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinde, Irak'taki silahlı grupların olası savaşa katılması konusu da gündeme geldi.

Haberde, Washington yönetiminin Irak'ın çatışmaya sürüklenmesini istemediği ve İran'ın yanında savaşa katılabilecek silahlı gruplara karşı Bağdat'ın harekete geçmesini beklediği belirtildi.

Zeydi'nin de Şii Koordinasyon Çerçevesi toplantısında, İran safında savaşa katılmaları halinde silahlı grup üyelerinin tutuklanabileceğini söylediği aktarıldı.

SİLAHLI GRUPLARLA HÜKÜMET ARASINDA GERİLİM

Irak hükümetinin önündeki en büyük sorunlardan biri, İran'a yakın silahlı grupların olası bir savaş karşısında nasıl hareket edeceği.

El Mada'ya göre Asaib Ehl el-Hak lideri Kays el-Hazali, çatışmaların uzaması durumunda silahlı grupların savaşa dahil olabileceğini dile getirdi.

Başbakan Zeydi'nin gruplara yönelik tutuklama uyarısı ise Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde rahatsızlığa yol açtı. Hükümetin böyle bir adım atması halinde siyasi desteğini kaybetme riskiyle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

IRAK'TAN ABD'YE NET MESAJ: TOPRAKLARIMIZI KULLANDIRMAYIZ

Savaş senaryolarının gündeme geldiği süreçte Irak yönetiminden dikkat çekici bir açıklama da geldi.

Başbakan Zeydi, 5 Kasım'da Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı düzenlemek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki liderin bölgedeki güvenlik gelişmelerini ve gerilimin düşürülmesi için diplomatik girişimleri ele aldığı bildirildi.

Bağdat yönetimi, İran ile ABD arasında yeni bir savaşın ülkeyi ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabileceği endişesi taşıyor.

SAVAŞ PLANI HENÜZ DOĞRULANMADI

El Mada'nın gündeme taşıdığı senaryolar, ABD'nin İran'a yönelik kara harekatını değerlendirmiş olabileceğine işaret etse de Washington'dan planın varlığını doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Irak yönetiminin böyle bir operasyona onay verdiğini gösteren herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Bu nedenle sızdırılan senaryonun uygulanmasına karar verilmiş bir savaş planı değil, olası çatışmalar için hazırlanmış askeri seçeneklerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Irak'ın hem ABD hem de İran ile yakın ilişkiler yürütmesi, iki ülke arasında çıkabilecek yeni bir savaşta Bağdat'ın karşı karşıya kalacağı güvenlik risklerini artırıyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    İran'ı işgal ABD ye çok pahalıya patlar böyle bir şey düşünmezler herhalde 2 0
  • vakkas0101 vakkas0101:
    sızmadı ıraktan gösterip başka yerden vuracaklar İRAN halkı sizi bekliyor buyurun gelin gelinde görün İranda 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Avcı Mustafa Avcı:
    İran kendi toprağında nükleer atmadan yenmek imkansız. nükleer atarsa ABD ki atacağa benziyor o vakit dünya sahnesinde gök ordularını göreceğiz az kaldı 0 0 Yanıtla
  • kenan teymur kenan teymur:
    Girinde görün bir kukla yönetim ama millet le savaşılmaz ırak suriye sahipsizdi Türkiye sahip cıkmadı 100yıl boyunca itrail gelip yerleşti abd gelip ıraga cöktü ingiltere arapyarım adasına cöktü şimdide iran mı yiyiyorsa girin de görün anyayı konyayı aha söylüyom abd ve yandaşları irana girerse alayı tarih olur demesi 0 0
  • Ahmet Liman Ahmet Liman:
    TRAMP düşünmemiştir 0 0 Yanıtla
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