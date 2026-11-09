8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşma, hem sahadaki gol düellosuna hem de tribünlerdeki protestoya sahne oldu. Mücadelenin son dakikalarına 4-2 geride giren Manchester United, 90+2 ve 90+7. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 4-4'e getirdi ve sahadan bir puanla ayrıldı.

"YENİ STAT İSTEMİYORUZ, YENİ SAHİPLER İSTİYORUZ"

Karşılaşma devam ederken Manchester United taraftarları, tribünde kulübün sahiplerini hedef alan büyük bir pankart açtı. İngilizce olarak "We don't want a new stadium, we want new owners" yazılan pankartta, "Yeni stat istemiyoruz, yeni kulüp sahipleri istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar, tribünlerde sarı ve yeşil balonlarla da protestolarını sürdürdü. Açılan pankart, kulübün geleceğine ilişkin tartışmaların yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı olmadığını gösterdi.

SAHADA 8 GOL, TRİBÜNDE YÖNETİME TEPKİ

Manchester United, Aston Villa karşısında son dakikalarda yaptığı geri dönüşle mağlubiyetten kurtulurken, tribünlerdeki protesto da karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu. Taraftarların yeni stat yerine kulübün sahiplerinin değişmesini talep etmesi, yönetimden duyulan memnuniyetsizliği gözler önüne serdi.