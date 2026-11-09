İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi - Son Dakika
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İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi

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İşte İzmir\'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
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3 yorum
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İşte İzmir\'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
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HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ), şu ana kadar 10 kişinin can verdiği Aliağa'daki tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiğini belirtti.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Patlamada şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Enkazda hala kalanların olduğu öğrenildi. HABAŞ'tan da faciaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada olayın sebebi anlatıldı.

"PATLAMA PLANLI BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

İşte <a class='keyword-sd' href='/izmir/' title='İzmir'>İzmir</a>'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
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Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“olan gariban işçilere oldu”

Tüm yorumlar (3)
3. SayfaGüncelAliağaİzmirKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Çağatay Çağatay:
    olan gariban işçilere oldu 3 0 Yanıtla
  • hacı kadir ekinci hacı kadir ekinci:
    Bakım yapıyorken patladı. Çok zekice. Bakımsızlıktan patladı demekten daha masum 2 0
  • ayhan kaya ayhan kaya:
    Habeş çok kazanıp işçilere az maaş veren aç gözlü bir firmadır , bu kadar kazanıp işçiden kısarsan Rabbım seni böyle cezalandırır, olan gariban işçi kardeşlerime oldu Allah rahmet eylesin 2 0
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