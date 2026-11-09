Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu - Son Dakika
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Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu

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Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ayak kemiğindeki kırık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Milli oyuncu, aralık ayında sahalara dönmeyi hedeflediğini açıkladı.

Juventus'un 10 numaralı formayı emanet ettiği milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlık sürecinin ardından yeşil sahalara döneceği zamanı netleştirdi. 

KENAN YILDIZ'DAN MÜJDE

İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen geleneksel Bulgarelli Number 8 ödül törenine katılan 21 yaşındaki genç yetenek, durumuyla ilgili sevindirici haberler verdi.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Sezonun ilk haftasında oynanan Frosinone karşılaşmasında ayağı kırılan ve uzun süredir tedavisi devam eden Kenan, yeniden ne zaman maç kadrosunda yer alacağı sorusuna, "Aralık diyelim" yanıtını verdi.

Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu

''ÇOK ÖZLEDİM''

İyileşme sürecinin planlandığı gibi olumlu gittiğini belirten milli oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Juventus forması giymeyi ve futbol oynamanın bana verdiği o eşsiz duyguyu çok özledim. Umarım en kısa sürede sahadaki yerimi alırım" ifadelerini kullandı.

BOLOGNA'DA PRESTİJLİ ÖDÜL

Cappella Farnese’de gerçekleştirilen törende Bulgarelli Number 8 ödülünün sahibi olan genç yıldız, plaketini Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Başkanı Maurizio Fabbri’nin elinden aldı. Ödülün kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Kenan, sahaya her zaman tutkuyla ve en iyisini yapmak amacıyla çıktığını dile getirdi.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
Kenan YıldızJuventusAralıkFutbolSporSon Dakika

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