İzmir Tire'de dolmuş durağında silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan gözaltında - Son Dakika
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İzmir Tire'de dolmuş durağında silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan gözaltında

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İzmir Tire\'de dolmuş durağında silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan gözaltında
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İzmir'in Tire ilçesinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağında silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgan bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre H.Ş. (63), Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağına gelen H.Ş, dolmuş şoförü Şağban Deniz Fakı'ya (59) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçmaya çalışan H.Ş. bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ş. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiJandarma3. SayfaGüncelİzmirTireSon Dakika

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