35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar - Son Dakika
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35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar

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35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
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35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
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Bir dönem Flash TV ekranlarında yaşadıkları tartışmayla tanınan Melek Subaşı ve Şefik Subaşı'nın 35 yıllık evliliği yeniden mahkemeye taşındı. Eşiyle 17 yıldır ayrı yaşadığını öne süren Şefik Subaşı, ilk boşanma davasının reddedilmesinin ardından yeniden dava açtı. Önceki dava dosyasında yer alan başka bir kadınla birliktelik ve bu ilişkiden dünyaya gelen iki çocuk detayı ise dikkat çekti.

Bir dönem Flash TV ekranlarında yaşadıkları tartışmayla hafızalara kazınan Melek Subaşı ve Şefik Subaşı'nın 35 yıllık evliliği yeniden mahkemelik oldu. İlk boşanma davası reddedilen Şefik Subaşı, eşiyle 17 yıldır ayrı yaşadığını belirterek yeniden dava açtı. Eski dava dosyasında ortaya çıkan başka bir kadınla birliktelik ve iki çocuk detayı ise dikkat çekti.

17 YILLIK AYRILIĞI MAHKEMEYE TAŞIDI

2000'li yılların başında Flash TV'de Yalçın Çakır'ın sunduğu programda yaşadıkları tartışmayla tanınan Melek Subaşı ve Şefik Subaşı'nın evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre Şefik Subaşı, 35 yıllık eşiyle 2009 yılından bu yana birlikte yaşamadıklarını belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.

Evliliklerinin yalnızca resmi kayıtlarda devam ettiğini savunan Şefik Subaşı, ortak hayatın yeniden kurulamadığını belirterek mahkemeden boşanma kararı verilmesini talep etti. Çiftin 17 yıldır ayrı yaşadığı iddiası, yeni davanın temel gerekçesini oluşturdu.

35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar

BAŞKA BİR KADINDAN İKİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Şefik Subaşı'nın boşanmak için mahkemeye ilk başvurusu yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşti. Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada eşiyle uzun süredir anlaşamadıklarını öne süren Subaşı, başka bir kadınla resmi olmayan bir birliktelik yaşadığını ve bu ilişkiden iki çocuğunun dünyaya geldiğini bildirdi.

Melek Subaşı ise eşinin iddialarına karşı çıkarak evliliklerindeki sorunların şiddet, hakaret ve ilgisizlikten kaynaklandığını savundu. Eşinin kendisini terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başladığını öne süren Subaşı, boşanma talebinin reddedilmesini istedi.

MAHKEME KOCAYI AĞIR KUSURLU BULDU

Tarafların açıklamalarını ve dosyadaki bilgileri değerlendiren mahkeme, Şefik Subaşı'nı boşanmada ağır kusurlu buldu. Kararda, evlilik devam ederken başka bir kadınla birliktelik yaşaması ve eşinin ortak konuta dönebilmesi için gerekli koşulları sağlamaması etkili oldu. Bu gerekçelerle Şefik Subaşı'nın açtığı ilk boşanma davası reddedildi.

YILLAR SONRA YENİDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI

İlk davadan istediği sonucu alamayan Şefik Subaşı, bu kez uzun süredir devam eden ayrılığı gerekçe göstererek yeniden mahkemeye başvurdu. Yeni dava dilekçesinde evliliğin fiilen sona erdiği ve tarafların ortak yaşamı yeniden kuramadığı savunuldu.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan yeni davayla ilgili henüz kesinleşmiş bir boşanma kararı bulunmuyor. Çiftin 35 yıllık evliliğinin hukuken sona erip ermeyeceği yargılama sonucunda belli olacak.

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